На трассе "Дон" в снежном плену оказались тысячи автомобилей

В Ростовской области, в четырех районах которой из-за аномального снегопада со вчерашнего дня введен режим чрезвычайной ситуации, застряли 33 автобуса. В них находятся 766 пассажиров. Об этом сообщает местное издание 161.ru со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта региона. Сколько всего человек находятся в заторах на трассе, официально не сообщается.

Вечером 30 марта в Ростовской области из-за сильного снегопада и метели было перекрыто движение в обоих направлениях по федеральной автомобильной трассе М-4 "Дон". На дороге возникли многокилометровые заторы – до 70 километров. По данным телеграм-канала Mash, в пробке оказались около 600 грузовиков и тысячи легковых автомобилей.

К утру 31 марта протяженность затора на трассе «Дон» сумели сократить до 30 километров, сообщает МЧС. На разных участках трассы развернули семь мобильных и восемь стационарных пунктов обогрева и питания. В них находится 171 человек, в том числе 56 детей. Власти пообещали организовать подвоз топлива и продуктов для застрявших автомобилистов.

Региональное МЧС отправило на расчистку дороги более 150 единиц техники. Для того, чтобы эвакуировать с трассы заблокированные автомобили, спасатели в некоторых местах срезали металлическое ограждение на разделительной полосе и создают «карманы» для проезда автомобилей. «Пошли первые фуры в направлении Москвы», — сказал представитель МЧС.