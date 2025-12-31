Ссылки для упрощенного доступа

На третий день. Министерство обороны России прокомментировало "атаку на резиденцию Путина"

Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Среда, 31 декабря

Минобороны России обвинило Украину в попытке «эшелонированного удара» по резиденции Владимира Путина на Валдае – на третий день после предполагаемой атаки

Киев называет сообщения об атаке на резиденцию Путина враньем, направленным на срыв переговоров Украины и США

ФБК нашел еще один дворец для Путина – на месте бывшей «дачи Виктора Януковича» в аннексированном Крыму

Пяти депутатам Верховной Рады от партии «Слуга народа» предъявлены подозрения по делу о «зарплатах в конвертах»

Прогноз для российской экономики на 2026 год

Массовые протесты в Иране, вызванные тяжелым экономическим положением в стране

Андрей Шарый – об итогах 2025 года

