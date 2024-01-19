На центральную площадь Уфы вышли сотни людей, есть задержанные

В столице Башкортостана Уфе на центральной площади Салавата Юлаева утром 19 января собрались несколько сот человек. Издание SotaVision оценивает их число в полторы тысячи. Провести акцию призывали в соцсетях сторонники активиста Фаиля Алсынова, недавно осуждённого на 4 года лишения свободы. В день вынесения ему приговора в городе Баймак произошли столкновения демонстрантов с полицией.

Собравшиеся в Уфе люди гуляют по площади, водят хороводы, поют башкирские песни. Полицейским они говорят, что просто гуляют.

ОМОН задержал несколько человек, в том числе девушку с плакатом, на котором были слова из выступления Алсынова.

Корреспонденту телеграм-канала "Однажды в Башкирии" полицейские сказали, что формально задержаний не было, а полиция просто "сопроводила" нескольких людей с площади. Однако впоследствии задержания продолжились. Собравшиеся попытались помешать полицейскому автозаку вывезти четырёх задержанных с площади, произошла стычка с ОМОНом. Всего сообщается о более десяти задержанных.

МВД Башкортостана ранее предупредило об ответственности за участие в несогласованной акции.

В среду у здания суда в Баймаке, где утром вынесли обвинительный приговор экоактивисту Фаилю Алсынову, несколько часов продолжалась несогласованная акция протеста. Несколько тысяч человек требовали освободить защитника горы Куштау.

Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, избивала демонстрантов дубинками. По итогам акции были задержаны несколько десятков человек. Около двадцати участников протеста обратились за медицинской помощью. Несколько человек впоследствии были отправлены под административный арест.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об организации и участии в массовых беспорядках, а также о применении насилия в отношении представителей власти.

Глава Башкортостана Радий Хабиров, комментируя в четверг столкновения сторонников Алсынова с полицией у здания суда в Баймаке, заявил, что не будет "терпеть экстремизм и попытки расшатывать ситуацию" и "покажет истинное лицо организаторов", которых он обвинил в сепаратизме.

Защитника Куштау Фаиля Алсынова обвиняли в возбуждении ненависти или вражды. Он вины не признаёт. Ранее Алсынов возглавлял организацию "Башкорт", которую в 2020 году российские власти признали экстремистской, запретив её деятельность на территории страны. Глава Башкортостана Радий Хабиров требовал привлечь активиста к уголовной ответственности за "осуществление экстремистской деятельности" и "призывы к антигосударственным выступлениям".