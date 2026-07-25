На Тюменском НПЗ после атаки беспилотников начался пожар

На нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени, расположенной более чем в 2 тысячах километров от Украины, 25 июля начался пожар после атаки беспилотников. Украинские мониторинговые каналы публикуют видео пожара на Тюменском НПЗ.

Факт атаки подтвердил губернатор Тюменской области Александр Моор. "В результате атаки БПЛА вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ. Произошло возгорание. На месте работают специалисты экстренных служб", – написал он в Telegram.

Местные жители сообщали о звуках минимум двух взрывов и работе ПВО, а также о столбе дыма над предприятием. По некоторым сообщениям, удары произошли с небольшим интервалом.

Местные СМИ сообщают, что после ударов в Тюмени прервали празднование 440-летия города. На официальной странице администрации Тюмени в ВК прервалась прямая трансляция празднования Дня города, отмечает Astra. Организаторы "Парада красных машин" объявили, что колонна расходится, сообщили местные СМИ.

Тюменский НПЗ (филиал "РИ-ИНВЕСТ", ранее — "Антипинский НПЗ") — один из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих заводов в России с мощностью около 8 млн тонн нефти в год. Завод производит дизельное топливо стандарта Евро-5, бензин, кокс, битум и мазут. Предприятие уже подвергалось атакам беспилотников ранее - в октябре 2025 года и 20 июня 2026 года.