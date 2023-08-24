На ударившего девушку из-за шорт возбудили дело об экстремизме

Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело в отношении напавшего на жительницу Нахабино во время утренней пробежки. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Нападавший подозревается "в совершении преступления экстремистского характера", а именно в возбуждении ненависти либо вражды по признакам пола, совершенном публично и с применением насилия.

Ранее подмосковная прокуратура сообщала, что против нападавшего возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Нападение на жительницу Нахабино произошло накануне. Во время утренней пробежки к ней подошёл прохожий, схватил за руки и со словами "Ты чё так выглядишь?" ударил по лицу. Когда пострадавшая отбежала от него, он начал её преследовать. За пострадавшую пытался заступиться прохожий. Он объяснял нападавшему, что её внешний вид – короткие шорты и спортивная майка – связан с тем, что она спортсменка. На что нападавший, недоумевая, спросил: "Девушка может быть спортсменкой?"

Муж пострадавшей сообщал, что они написали заявление в полицию и собираются снять побои.