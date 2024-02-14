На Урале сняли рекламный баннер с Сашей Грей и украинской моделью

Власти села Агаповка в Челябинской области сняли баннер, на котором сначала в образе Снегурочки была американская порноактриса Саша Грей, а потом украинская фотомодель Валерия Гайдукевич. На это обратило внимание издание "7х7".

Изображение у здания управления образования села появилось две недели назад в преддверии областной зимней спартакиады "Уральская метелица". Однако, когда выяснилось, что у Снегурочки лицо порноактрисы, жители села возмутились. Глава Агаповки Татьяна Митрохина заявила, что фотографию Грей в качестве Снегурочки выбрала одна из сотрудниц департамента культуры поселения. После скандала она уволилась, а изображение в спешке заменили.

Однако опять неудачно. Вместо Саши Грей на баннере появилась другая девушка. Издание "Подъем" отметило, что она "как две капли воды похожа на украинскую фотомодель Валерию Гайдукевич".

Местные власти сначала утверждали, что на фото изображена жительница села, однако, вечером 13 февраля появилось видео, на котором баннер со Снегурочкой был демонтирован.