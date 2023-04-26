На Урале в посёлке Сосьва огонь уничтожил 150 домов. Есть погибший

В Свердловской области второй день продолжается пожар в посёлке Сосьва. Сгорели более 150 домов. При разборе завалов найдено тело одного погибшего, сообщили в региональном МЧС.

Пожар начался накануне днём с пилорамы - сильный ветер разнес огонь на жилые дома. На территории муниципального образования введен режим ЧС.

По словам местных жителей, центр Сосьвы практически уничтожен. Сгорели школа, больница и колония, в которой содержались больные СПИДом заключенные.

Информацию о сгоревшей колонии подтвердили в региональном управлении ФСИН. Из-за пожара из лечебно-исправительного учреждения №23 было эвакуировано 240 осужденных, сообщил глава пресс-службы ведомства Александр Левченко.

В МЧС подтвердили, что на 26 апреля от огня пострадали уже 8 деревень, включая поселок Таёжный, деревню Висим, села Первоуральск и Байкалово. Огонь ещё не везде потушен, в селах работают пожарные расчеты, добровольцы из числа самих жителей, авиация - сверху на дома сброшено более 10 тонн воды.

Накануне сайт Сибирь.Реалии сообщал о начавшемся днём 25 апреля пожаре в забайкальском посёлке Баляга. Пламя охватило жилые дома, часть жителей были эвакуированы. Судя по информации МЧС, на жилые дома огонь перекинулся с территории заброшенного мебельного комбината "Рассвет".

В Следственном комитете по краю заявили, что по факту пожара в Баляге заведено уголовное дело о халатности.

В середине марта в Забайкалье объявили сезон лесных пожаров. С начала года в регионе сгорело 100 гектаров лесных земель. В 28 муниципальных образованиях Забайкалья был введен "особый противопожарный режим", а в десяти лесничествах региона - "пожароопасный сезон".