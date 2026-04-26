На ужине прессы с участием Трампа в Вашингтоне произошла стрельба

После стрельбы на мероприятии с участием Дональда Трампа, Вашиннтон, 25 апреля 2026 года
Во время ужина журналистов Белого дома с участием президента США Дональда Трампа в Вашингтоне произошла стрельба. Сотрудники Секретной службы эвакуировали Трампа со сцены.

Как сообщил CNN со ссылкой на представителя администрации, Трамп не пострадал и находится в безопасности.

На мероприятии присутствовал вице-президент Джей Ди Вэнс, его также эвакуировали.

В марте 1981 года возле этой же гостиницы было совершено покушение на президента Рональда Рейгана – он получил огнестрельное ранение, пострадали ещё трое человек. Нападавший – Джон Хинкли – был признан невменяемым и впоследствии освобождён из психиатрической больницы.

В июле 2024 года во время митинга в Батлере (штат Пенсильвания) на Трампа было совершено покушение. Одна из пуль прошла в нескольких миллиметрах от головы президента, задев ухо. Погиб один человек, ещё двое получили ранения, а стрелок был убит.

