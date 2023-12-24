На вечеринке Би-би-си в Риге неизвестный бросил учебную гранату

На вечеринке, в которой участвовали журналисты Русской службы Би-би-си в Риге, неизвестный бросил учебную гранату. Об этом сообщают "Новая газета. Европа" и DW со ссылкой на очевидцев, в том числе сотрудников Би-би-си.

Как сообщается, поздно вечером 23 декабря, когда в рижском баре почти не было посетителей, кроме журналистов Би-би-си, внутрь заглянул неизвестный и бросил на пол под ноги людям учебный аналог гранаты РГД-5. Она взорвалась, оглушив нескольких человек. Сообщается, что нападавший после этого скрылся на автомобиле. В бар вызвали полицию. Журналисты считают, что нападение связано с их профессиональной деятельностью, отмечает "Новая газета. Европа".

Официальных комментариев Би-би-си и полиции Латвии пока нет.

После начала широкомасштабного российского вторжения в Украину журналисты московского бюро Русской службы Би-би-си, как и ещё ряда изданий, переехали в Ригу.