На Венском фестивале отменили выступление Теодора Курентзиса

Организаторы Венского музыкального фестиваля отменили выступление российского дирижера Теодора Курентзиса после того, как киевский дирижёр Оксана Лынив, которая также приглашена для участия в фестивале, выступила с протестом против его выступления. Об этом сообщает в частности The New York Times.

"Я не могу нести ответственность за то, что почти 150 музыкантов, которые едут в Вену с войны, будут поставлены в один контекст с Теодором Курентзисом", — заявила Оксана Лынив, призвав отменить запланированное на 12 июня выступление Курентзиса. С симфоническим оркестром Юго-Западного радио Германии (SWR) он должен был исполнить в Вене "Военный реквием" Бенджамина Бриттена. Организаторы спустя несколько дней заявили, что "на данный момент невозможно" представить себе оба концерта - под управлением украинского и российского дирижёров - в рамках одного фестиваля.

Дирижёр греческого происхождения, которому было предоставлено также российское гражданство, уже много лет работает в России. Он был художественным руководителем оперных театров в Новосибирске и Перми. Курентзис не выступал публично ни с осуждением российского вторжения в Украину, ни в его поддержку. Как отмечает "Медуза", в 2022 и 2023 годах у Курентзиса несколько раз отменялись концерты в Европе. При этом в германском оркестре, которым он руководит, заявили, что никогда не просили Курентзиса о публичном осуждении войны, "принимая во внимание последствия, которые такое заявление имело бы для Курентзиса в России".