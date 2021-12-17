На верфи в Санкт-Петербурге загорелся корабль, строящийся для Минобороны

В Санкт-Петербурге в пятницу вечером загорелся корабль, который строят на "Северной верфи" для нужд Министерства обороны.

В пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации сообщили, что на заводе загорелся корвет проекта 20385. Источник в кораблестроительной отрасли рассказал ТАСС, что пожар возник на корвете проекта 20385 "Проворный".

Сначала сообщалось, что огнём охвачена вся верхняя палуба находящегося на стапелях судна, площадью около 100 квадратных метров. Впоследствии в экстренных службах сообщили, что пламя распространилось почти на весь корабль, на площади в 800 квадратных метров. Пожару присвоен наивысший ранг сложности. В тушении, по последним данным, участвуют около 170 человек и свыше 40 единиц техники.

Пострадавших в результате пожара трое, двух из них госпитализировали. Отмечается, что корабль ещё не передан флоту, и экипажа у него нет.

"Проворный" – корвет с управляемым ракетным вооружением ВМФ, второй в серии корветов проекта 20385. Передача флоту корвета запланирована на конец 2022 года. Корабль войдет в состав Объединенного командования сил на северо-востоке России и будет базироваться на Камчатке.