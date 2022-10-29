Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

На "Верхнем Ларсе" задержали сестер из Дагестана, сбежавших из семьи

Аминат Газимагомедова, Патимат Магомедова, Патимат Хизриева, Хадижат Хизриева

Российские пограничники в течение нескольких часов удерживают на КПП "Верхний Ларс" четырех сестер из Дагестане. Они сбежали от своих родственников, спасаясь от домашнего насилия. Об этом сообщили в кризисной группе СК SOS, которая оказывала им помощь.

Хадижат и Патимат Хизриевых, Аминат Газимагомедову и Патимат Магомедову задержали при попытке пересечь границу с Грузией – пограничники заявили, что за ними едут их родственники.

По данным правозащитников, родственники регулярно применяли насилие по отношению к сестрам, в детстве они подверглись "женскому обрезанию", а недавно одну из них родители решили выдать замуж за двоюродного брата. Летом они покинули регион с помощью правозащитников и сбежали от семьи.

На КПП прибыла адвокат Лейсан Маннапова, сотрудничающая с Кризисной группой "СК SOS". Сотрудник КПП заявил ей, что девушкам запрещен выезд из-за долгов. После того, как адвокат показала справку об отсутствии задолженности, пограничники сказали, что проводят "фильтрационные мероприятия" – с каждой из сестер планируют поговорить по отдельности. Позднее задержание объяснили ориентировкой по поводу кражи 50 тысяч рублей.

В Кризисной группе "СК SOS" сообщили, что на КПП приехали родственники сестер, от которых те пытались сбежать. Их допустили к девушкам, несмотря на просьбы последних не делать этого. Мать Патимат и Хадижат Хизриевых, а также их двоюродный брат пытались силой забрать девушек домой. По просьбе адвоката родственников все же вывели из помещения.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG