На "Верхнем Ларсе" задержали сестер из Дагестана, сбежавших из семьи

Российские пограничники в течение нескольких часов удерживают на КПП "Верхний Ларс" четырех сестер из Дагестане. Они сбежали от своих родственников, спасаясь от домашнего насилия. Об этом сообщили в кризисной группе СК SOS, которая оказывала им помощь.

Хадижат и Патимат Хизриевых, Аминат Газимагомедову и Патимат Магомедову задержали при попытке пересечь границу с Грузией – пограничники заявили, что за ними едут их родственники.

По данным правозащитников, родственники регулярно применяли насилие по отношению к сестрам, в детстве они подверглись "женскому обрезанию", а недавно одну из них родители решили выдать замуж за двоюродного брата. Летом они покинули регион с помощью правозащитников и сбежали от семьи.

На КПП прибыла адвокат Лейсан Маннапова, сотрудничающая с Кризисной группой "СК SOS". Сотрудник КПП заявил ей, что девушкам запрещен выезд из-за долгов. После того, как адвокат показала справку об отсутствии задолженности, пограничники сказали, что проводят "фильтрационные мероприятия" – с каждой из сестер планируют поговорить по отдельности. Позднее задержание объяснили ориентировкой по поводу кражи 50 тысяч рублей.

В Кризисной группе "СК SOS" сообщили, что на КПП приехали родственники сестер, от которых те пытались сбежать. Их допустили к девушкам, несмотря на просьбы последних не делать этого. Мать Патимат и Хадижат Хизриевых, а также их двоюродный брат пытались силой забрать девушек домой. По просьбе адвоката родственников все же вывели из помещения.