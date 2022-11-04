На видео арт-группы "Явь" ко Дню народного единства горит мост

Арт-группа "Явь" из Санкт-Петербурга опубликовала видеоработу "Мост", которая посвящена Дню народного единства, который отмечают в России 4 ноября.
В видео представлен хронологический ряд фотографий двух молодых людей - сначала в детстве, а затем уже взрослых. Потом они стоят друг напротив друга по обе стороны небольшого деревянного моста, один из них поджигает его. Молодые люди расходятся в разные стороны. Видео подписано: "С Днем народного единства".
Группа "Явь" была создана в конце 2014 года, в нее вошли несколько человек с "похожими взглядами на общественную и политическую жизнь страны". Не все члены арт-группы художники, например, их лидер Анастасия Владычкина - юрист. Как говорят участники "Яви", своими работами они выражают гражданскую позицию.
Работы "Яви" регулярно появляются в Петербурге, коммунальщики столь же регулярно их закрашивают. Вот некоторые из иллюстраций художников.
В январе 2021 года на желтой трансформаторной будке во дворике на Литейном проспекте появилось граффити "Терпение".
"Мы придумали эту работу в мае, но тогда терпения у нас еще было достаточно. Но вот последние события с Навальным, весь этот фарс, который начался, эти допросы школьников, эти блокировки аккаунтов в соцсетях… Короче говоря, терпение у нас кончилось, и мы сделали эту работу именно сейчас – она дождалась своего времени", - рассказывала Север.Реалии Анастасия Владычкина.
Летом 2021 года "Явь" изобразила на трансформаторной будке радужный поп-ит с надписью "Стресс". Граффити закрасили коммунальщики, но на его месте появился "истинный российский поп-ит"- серый и с надписью "Скрепы". И его тоже закрасили. После неизвестные нарисовали поп-ит в цветах триколора, заменив надпись на "Россия".
В ноябре прошлого года граффити "Яви" "Рвота" продержался несколько часов, потом его закрасили.
В августе 2022 года художники хотели нарисовать на стене в Старо-Петергофском проспекте слово "Goolag", стилизованное под логотип поисковика Google, а в "строчке запроса" написать "Как выбраться?".
Они успели нанести только трафарет, после этого их задержала полиция. Позднее задержанных освободили, оштрафовав на 500 рублей за хулиганство.
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