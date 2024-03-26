В эфире телеканала "Волгоград 1" ведущий Сергей Мазанов зачитал имена горожан, которые приносили цветы к памятнику жертвам политических репрессий в память об Алексее Навальном.

Мазанов заявил, что журналисты телеканала провели "расследование" и "вычислили" десятки таких волгоградцев. Ведущий показал их фотографии, назвал места работы и дал ссылки на их соцсети.

"Время пришло: по сути, Владимир Владимирович сказал бороться, вот мы своими методами будем бороться", - резюмировал Мазанов, назвав Навального "уголовником", который "откровенно работает на врагов" России.