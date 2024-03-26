В эфире телеканала "Волгоград 1" ведущий Сергей Мазанов зачитал имена горожан, которые приносили цветы к памятнику жертвам политических репрессий в память об Алексее Навальном.
Мазанов заявил, что журналисты телеканала провели "расследование" и "вычислили" десятки таких волгоградцев. Ведущий показал их фотографии, назвал места работы и дал ссылки на их соцсети.
"Время пришло: по сути, Владимир Владимирович сказал бороться, вот мы своими методами будем бороться", - резюмировал Мазанов, назвав Навального "уголовником", который "откровенно работает на врагов" России.
- Оппозиционный политик Алексей Навальный погиб 16 февраля в колонии особого режима "Полярный волк". Сторонники Навального считают, что его убили или как минимум довели до смерти нечеловеческими условиями содержания в тюрьме. За несколько дней до гибели политик в 27-й раз был помещён в ШИЗО - камеру с самыми жёсткими условиями.
- В Фонде борьбы с коррупцией, основанным Навальным, обещают в ближайшее время назвать имена виновников гибели оппозиционера, а также раскрыть все обстоятельства совершённого преступления. Глава международного ФБК Мария Певчих, а также жена Навального Юлия, считают, что политика убили по распоряжению президента России Владимира Путина. В Кремле назвали эти обвинения "голословными и хамскими". Сам Путин заявил, что Навальный умер своей смертью.
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