На "Восточном" готовят запуск "Луны-25" с посадочным модулем

В Москве после неоднократных задержек объявлено о готовящемся запуске к Луне космического зонда "Луна-25". Спускаемый аппарат возьмёт образцы грунта в районе южного полюса Луны и проведет "продолжительные научные исследования", сообщило агентство AFP.

Сборка ракеты-носителя "Союз" и монтаж посадочного лунного модуля происходили на космодроме "Восточный" в Амурской области.

В задачу миссии входит мягкая посадка на поверхность Луны, анализ образцов грунта и последующее длительное обследование района посадки – впервые это будет участок, прилегающий к южному полюсу Луны. СМИ обращают внимание на то, что предыдущие посадки на Луну проводились в относительной близости к лунному экватору.

По словам представителя Роскосмоса, старт намечен на ранние часы пятницы. Речь идет о первом с 1976 года полете на Луну российского космического аппарата. Около полувека назад советский автоматический аппарат "Луна-24" доставил на Землю образцы лунного грунта. Изучение этих образцов, как заявили учёные, позволило установить наличие воды на Луне. Последовавшие затем исследования подтвердили, что объемы воды в виде льда, находящегося на поверхности или под поверхностью Луны, могут оказаться достаточными для нужд первых колонистов с Земли.

В преддверии запуска "Луны-25" местные органы власти сообщили о готовящейся эвакуации жителей поселка Шахтинский в Хабаровском крае в связи с падением в этом районе отработавших ступеней ракеты-носителя.

AFP отмечает намерение президента Владимира Путина развивать освоение околоземного пространства в сотрудничестве с Китаем, который активно развивает в последние годы свою национальную лунную программу, наряду с пилотируемыми орбитальными полетами и строительством собственной долговременной орбитальной станции.