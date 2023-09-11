На востоке Ливии жертвами наводнения могли стать тысячи людей

На востоке Ливии в результате сильнейшего наводнения, вызванного проливными дождями, погибли не менее 2 тысяч человек. Об этом заявляют представители местных властей.

Представитель Ливийской национальной армии, которая контролирует восток страны, заявил, что более 5 тысяч человек числятся пропавшими без вести.

На Ливию в воскресенье обрушился шторм "Даниэль". В особенности пострадал город Дерна на востоке страны. По неподтверждённым данным, только там погибли до 250 человек. По словам очевидцев, потоки воды разрушили защитные дамбы и залили центр города. Целые кварталы ушли под воду или, как утверждает представитель властей, "были смыты в море вместе с их жителями". На фото и видео из города видны большие разрушения.

Пострадали и другие районы, в том числе крупнейший город востока Ливии Бенгази.

Временное правительство Ливии объявило восточные районы зоной стихийного бедствия и вечером в понедельник заявило о готовности принеять международную помощь. Власть временного правительства распространяется на восток страны только номинально - реальные рычаги управления там в руках командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Сообщается, что в пострадавших районах организованы поисково-спасательные работы.