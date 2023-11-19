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На востоке Московской области сбит беспилотник. Обломки упали на шоссе

Беспилотник "Шахед" (иллюстративное фото)
Беспилотник "Шахед" (иллюстративное фото)

Мэр Москвы Сергей Собянин в ночь на воскресенье сообщил, что в Богородском городском округе силами ПВО была "пресечена атака беспилотника на Москву". Как написал Собянин в телеграме, "разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет". Минобороны России также подтвердило уничтожение "беспилотного летательного аппарата самолётного типа".

Богородский городской округ расположен в Московской области к востоку от Москвы, его центр - город Ногинск (прежнее название Богородск). В российских телеграм-каналах появились фото и видео предположительно обломков беспилотника. Они, как утверждается, упали на Горьковское шоссе в районе поселка Монино и города Старая Купавна. Шоссе на какое-то время было перекрыто, о пострадавших и ущербе не сообщалось.

Российские власти обвиняют в подобных атаках беспилотников Украину, в Киеве их не комментируют. Неясно, почему беспилотник летел, как утверждается, в стороны Москвы с востока. Украина расположена к юго-западу от российской столицы.

В свою очередь, украинские Воздушные силы утверждают, что в ночь на воскресенье над Украиной были сбиты 15 из 20 ударных беспилотников типа "Шахед", запущенных российскими военными. В частности, противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской и Черкасской областях. О жертвах не сообщается.

По данным Киевской городской администрации, на подлёте к столице Украины были сбиты около 10 воздушных целей. В Киевской области, как сообщается, был поражён инфраструктурный объект, подробностей нет.

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