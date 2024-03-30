На востоке Нидерландов неизвестный захватил заложников в клубе

На востоке Нидерландов в городе Эде неизвестный захватил несколько заложников в ночном клубе. На месте работают специальные полицейские подразделения. Эвакуированы жители 150 домов вокруг места захвата заложников.

По данным местных СМИ, человек зашёл в кафе с оружием и взрывчаткой и пригрозил взорвать здание. Сколько человек удалось захватить злоумышленнику, неизвестно. Журналисты отмечают, что речь идёт о четверых или пятерых людях.

Владелец кафе рассказал De Telegraaf, что в заложниках находятся его сотрудники. По словам владельца, никаких конфликтов с посетителями заведения перед захватом людей не было.

Троих человек из числа захваченных удалось освободить. На месте работает переговорщик.

Полиция называет ситуацию весьма серьёзной, но о требованиях захватчика информации нет. Признаком теракта спецслужбы пока не наблюдают.