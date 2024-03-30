На востоке Нидерландов освободили захваченных в клубе заложников

На востоке Нидерландов в городе Эде освободили всех удерживаемых в клубе заложников. Ранее их захватил неизвестный. Предположительно, его задержали.
На месте работали специальные полицейские подразделения. Жители 150 домов вокруг места захвата заложников были эвакуированы.
По данным местных СМИ, утром в субботу человек зашёл в ночной клуб, где закончилась вечеринка, с оружием и взрывчаткой и пригрозил взорвать здание.
Владелец кафе рассказал De Telegraaf, что в заложниках среди прочих были его сотрудники. По словам владельца, никаких конфликтов с посетителями заведения перед захватом людей не было.
На месте работал переговорщик.
Полиция и спецслужбы признаков теракта в действиях захватившего заложников не наблюдали, но называли ситуацию весьма серьёзной.
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