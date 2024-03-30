На востоке Нидерландов освободили захваченных в клубе заложников

На востоке Нидерландов в городе Эде освободили всех удерживаемых в клубе заложников. Ранее их захватил неизвестный. Предположительно, его задержали.

На месте работали специальные полицейские подразделения. Жители 150 домов вокруг места захвата заложников были эвакуированы.

По данным местных СМИ, утром в субботу человек зашёл в ночной клуб, где закончилась вечеринка, с оружием и взрывчаткой и пригрозил взорвать здание.

Владелец кафе рассказал De Telegraaf, что в заложниках среди прочих были его сотрудники. По словам владельца, никаких конфликтов с посетителями заведения перед захватом людей не было.

На месте работал переговорщик.

Полиция и спецслужбы признаков теракта в действиях захватившего заложников не наблюдали, но называли ситуацию весьма серьёзной.