На востоке США десятки торнадо, не менее 50 жертв в пяти штатах

В США десятки торнадо в шести восточных штатах 11 декабря, в ночь с пятницы на субботу, на восточные штаты США. О жертвах и разрушениях сообщают власти Кентукки, Арканзаса, Теннесси, Миссури и Иллинойса.



Губернатор Кентукки заявил, что только в его штате жертвами торнадо стали не менее 50 человек. Больше всего от стихийного бедствия пострадал округ Грейвс и его административный центр город Мейфилд в штате Кентукки. Торнадо разрушил крышу свечной фабрики, башню дворца правосудия и соседнее здание тюрьмы.



В штате Иллинойс группа рабочих, после обрушения крыши, оказалась временно заблокирована на складе компании Amazon.

В штате Теннесси погибли три человека, в Арканзасе погиб житель дома престарелых.