На войне погибли "учитель года" и нацбол, судимый за Манежную

На войне в Украине погиб учитель ОБЖ (официально этот предмет теперь именуется "основы безопасности и защиты родины") московской школы имени маршала Чуйкова Геннадий Старунов, признававшийся в 2022 году учителем года и встречавшийся с Владимиром Путиным.

О гибели Старунова "при выполнении воинского долга" сообщил директор школы № 1164 и муниципальный депутат Савёловского района Москвы Михаил Клочихин. Подробностей об обстоятельствах гибели учителя он не привёл.

Геннадий Старунов — победитель конкурса "Учитель года Москвы 2022", участвовал в войне с октября 2022 года. Как отмечает "Медуза", в конце мая 2025 года Старунов участвовал в заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей", которое проводил Владимир Путин. Президенту учитель рассказал о своём военном блоге, а также предложил "создать предподготовку для участников специальной военной операции, чтобы они могли участвовать в конкурсах" платформы "Россия — страна возможностей".

Также в понедельник стало известно, что на войне в Украине погиб член незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" (ранее - запрещённой Национал-большевистской партии) Кирилл Унчук. Об этом сообщили в телеграм—канале партии. Утверждается, что он погиб в результате атаки беспилотника.

Унчук получил известность после того, как был приговорён к трём годам лишения свободы по обвинению в участии в беспорядках на Манежной площади в 2010 году после убийства футбольного фаната - одном из крупнейших протестов в Москве до начала серии протестов зимы 2011/2012 годов. Ещё раньше Унчук получил условный срок за захват приемной МИДа. Освободившись из колонии, Унчук отправился воевать за сепаратистов так называемой "ЛНР", а после начала широкомасштабного вторжения в Украину - в российскую армию.



