На войне с Украиной погиб осуждённый за убийство кота Кузи

На войне с Украиной погиб житель Северодвинска Артём Лаврентьев, который был осужден за убийство кота Кузи и находился в колонии. Об этом со ссылкой на военкомат сообщили активисты из инициативной группы по защите животных, пишет Север.Реалии.

"Из колонии напросился на СВО. Пропал без вести летом, найден только сейчас", – говорится в сообщении.



Жестокое убийство кота Кузи в Северодвинске произошло осенью 2021 года. Лаврентьев и его партнёрша Анна-Виктория Громович похитили кота у матери Лаврентьева и несколько недель издевались над животным, записывая происходящее на мобильный телефон и публикуя ролики в соцсетях. Когда кот умер, они вернули его хозяйке.

По данным 29.ru, на видео Громович обвиняла мать Лаврентьева Елену в чрезмерной любви к коту и в плохом отношении к ней и её детям.

После смерти Кузи его хозяйка добилась возбуждения уголовного дела. Громович арестовали, Лавреньтева оставили на свободе. Зоозащитники в разных городах страны выходили на пикеты с требованием наказать живодёров.

Судебный процесс начался в январе 2022 года. Громович получила три года и два месяца колонии-поселения по статье о жестоком обращении с животными. Лаврентьева приговорили к трём с половиной годам колонии общего режима. Громович и Лаврентьева лишили родительских прав.