На войне в Украине погиб многодетный отец из Красноярского края

На войне в Украине погиб 42-летний мобилизованный отец троих детей из Минусинска Денис Слюсарев. С начала мобилизации осенью 2022 года его жена пыталась добиться возвращения мужа домой, а губернатор Красноярского края Михаил Котюков обещал это сделать. Об этом сообщает издание "Вгляд.Инфо".



Слюсарева мобилизовали 26 сентября 2022 года. Тогда у него было двое детей и беременная третьим ребёнком супруга. Жена мобилизованного Виктория Слюсарева обращалась в Минобороны, в приемную президента России Владимира Путина, к предыдущему губернатору края Александру Уссу, а затем к новому губернатору Михаилу Котюкову.

Последний встретился с Слюсаревой лично дважды и обещал вернуть её мужа домой. Это обещание было сделано во время предвыборного турне Котюкова - Слюсарева пришла на него с плакатом "Семья СВО" и попросила вернуть мужа.

Денис Слюсарев погиб 14 сентября в результате разрыва снаряда, предположительно, в Запорожской области. Официальную отсрочку ему дали еще 31 марта, но из-за бюрократических проволочек из зоны боевых действий за полгода не вернули.

В июле супруга мобилизованного снова пришла на публичную встречу с Котюковым, указав, что её муж всё ещё не вернулся. На возмущения супруги, что его отписок оказалось недостаточно, губернатор обещал "доделать" необходимые документы.