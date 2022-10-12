На встрече в Брюсселе обсуждалась поставка Украине средств ПВО

Главным вопросом повестки дня на встрече в Брюсселе глав оборонных ведомств стран НАТО и других государств, поддерживающих Украину в конфликте с Россией, стало предоставление Киеву систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил принявший участие во встрече министр обороны Украины Алексей Резников.

Очередная встреча в так называемом Рамштайнском формате прошла на фоне резкого увеличения числа российских ракетных атак по объектам в Украине, в том числе по гражданской инфраструктуре. Украинские власти призвали страны НАТО поспешить с поставками систем ПВО. С таким же призывом обратился к союзникам в среду и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я думаю, мы все увидели, почему это так важно. Ужасные атаки против украинских городов, убитые гражданские, разрушенная критическая гражданская инфраструктура, серьезные атаки на энергетическую систему накануне зимы", - отметил генсек НАТО на встрече министров обороны стран-членов союза. Глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил, что, по его мнению, последние российские ракетные удары по Украине представляли собой военные преступления, поскольку носили неизбирательный характер и были направлены против гражданского населения.

О конкретных решениях, принятых в среду в Брюсселе, не говорится. При этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал их "историческими", отметив, что речь идёт о "закрытии неба" над Украиной. Ранее сообщалось о том, что Вашингтон работает над ускоренной поставкой Украине систем противовоздушной обороны NASAMS. На днях Германия поставила в Украину первую систему ПВО IRIS-T. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в среду объявила о передаче Украине дополнительных зенитных ракет стоимостью 15 миллионов евро.

Германия в среду объявила, что поставит Украине реактивные системы залпового огня Mars II и самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000. Об этом в твиттере сообщает министерство обороны страны.