На выборах в Болгарии успеха добилась новая антикоррупционная коалиция

В Болгарии в воскресенье прошли президентские и парламентские выборы. На выборах главы государства, по данным экзитполов, действующий президент Румен Радев набирает около 50 процентов голосов, более чем в 2 раза опережая ближайшего соперника, кандидата от консерваторов Анастаса Герджикова. 21 ноября должен состояться второй тур выборов, в котором Радев считается явным фаворитом. Этого политика, поддержанного левыми силами, считают одним из близких к Кремлю европейских лидеров.

Парламентские выборы в Болгарии проходят в этом году в третий раз - по итогам двух предыдущих голосований так и не удалось сформировать стабильное правительство. Согласно экзитполу Gallup International, на выборах с 25 процентами голосов лидирует созданная незадолго до голосования коалиция "Мы продолжаем перемены". Её главный лозунг - борьба с коррупцией. Коалицию, в которую вошли либеральные лево- и правоцентристские силы, возглавили получившие известность как успешные бизнесмены Кирил Петков и Асен Васильев. На победу претендует также в прошлом правящая правоконсервативная партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" во главе с бывшим премьером Бойко Борисовым. Некоторые экзитполы отдают первое место именно этой партии. В парламент проходят также социалисты и ещё 3 или 4 партии.

По мнению аналитиков, которые приводит агентство Reuters, лучшие шансы сформировать правительство - у блока "Мы продолжаем перемены". Есть, однако, и вероятность того, что составить правящую коалицию вновь не получится.

Болгария в последнее время сталкивается как с серьёзными экономическими проблемами, так и с резким ростом числа новых случаев коронавирусной инфекции. Процент вакцинированных в стране один из самых низких в ЕС.