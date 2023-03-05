На выборах в Эстонии поставлен рекорд явки

Завершилось голосование на выборах в парламент Эстонии (Рийгикогу), идёт подсчёт голосов.

Наблюдатели отмечают, что установлен рекорд явки на выборах в парламент независимой Эстонии - проголосовали более 63 процентов имеющих право голоса, это около 615 тысяч человек. При этом впервые в истории интернет-голосованием воспользовались больше избирателей, чем проголосовали на участках: соответственно более 313 и более 301 тысячи. Возможность проголосовать электронно была открыта в течение недели перед официальным днём выборов.

После подсчёта голосов на более чем половине избирательных участков лидирует правопопулистская партия EKRE (Эстонская консервативная народная партия). Комментаторы отмечают, что сторонники этой партии, как правило, голосуют на участках. После учёта голосов, поданных электронно, на первое место, скорее всего, выйдет правоцентристская Партия реформ действующего премьера Каи Каллас.

Неясно, впрочем, какой будет правящая коалиция - Партия реформ отказывается сотрудничать с EKRE. По всей видимости, ей придётся договариваться с другими преодолевающими пятипроцентный барьер политическими силами. Это представленные в нынешнем составе парламента Центристская партия, партия "Отечество" и социал-демократы, а также новая либеральная партия "Эстония 200". Ожидается, что в любом случае политика поддержки Украины будет продолжена.

На 101 место в однопалатном законодательном собрании претендовали 968 кандидатов от девяти партий, а также несколько независимых.