На выборах в Колумбии побеждает поддержанный Трампом кандидат

Новым президентом Колумбии избран представитель правых сил Абелардо де ла Эсприэлья. Таковы предварительные итоги второго тура выборов, который прошёл 21 июня. Согласно предварительным итогам подсчёта голосов, де ла Эсприэлья получил около 49,66%, а его соперник, левый кандидат Иван Сепеда - около 48,7%. Разрыв составил примерно 250 тысяч голосов. Сепеда пока не признал поражение, призвав дождаться верификации результатов голосования. Однако де ла Эсприэлья и его сторонники уже празднуют победу.

Лидирующий кандидат был поддержан президентом США Дональдом Трампом. Он обещал развивать отношения с США, усилить борьбу с преступностью и провести экономические реформы. Сепеда обещал продолжать курс нынешнего президента Густаво Петро, первого левого президента Колумбии, который, помимо прочего, полемизировал с Трампом и разорвал отношения с Израилем.

Де ла Эсприэлья - юрист, миллионер, обладатель гражданства США и Италии. Он позиционировал себя как кандидат, не связанный с политическим истеблишментом, и строил кампанию на обещаниях большей экономической свободы и укреплении связей с США, а также борьбы с наркоторговлей. Он пообещал укреплять отношения с мировыми демократиями и порвать их с теми, кто является "врагами свободы".

Комментаторы отмечают, что победа поддержанного Трампом кандидата в Колумбии стала очередной в цепочке подобных результатов в Латинской Америке. Ранее правые или популистские силы пришли к власти в Аргентине, Чили, Коста-Рике, Боливии и Эквадоре. По всей видимости, подтверждением победы правых завершится и пересчёт голосова на выборах в Перу. Левые пока остаются у власти в Бразилии и Мексике.



