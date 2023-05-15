Оппозиция одержала победу на парламентских выборах в Таиланде

Оппозиционные партии "Движение вперёд" и "Для тайцев" получили 293 из 500 мест в парламенте Таиланда по результатам выборов 14 мая, заняв первое и второе места соответственно. Их результаты оказались лучше предвыборных прогнозов.

Партии уже договорились сформировать коалицию и привлечь к ней остальные оппозиционные силы. Партия действующего премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Очи, пришедшего к власти в результате военного переворота в 2014 году, получила всего 36 мест.

"Движение вперёд" получила 152 кресла в парламенте. Партия выступает за масштабные изменения в управлении, экономике, роли военных и в законах, защищающих монархию.

Эти требования звучали во время протестов в 2020 году, в которых активно участвовали студенты. Несколько представителей "Движения вперёд" тогда были лидерами протеста.

42-летний председатель "Движения вперёд" Пита Лимчароенрат уже заявил, что готов стать новым премьер-министром страны. "У нас одни и те же мечты, одни и те же надежды. Мы верим, что наш любимый Таиланд может стать лучше. Перемены возможны, если мы начнём работать над ними сегодня", – написал он в твиттере.

Действующее военное правительство Праюта Чан-Очи обвиняют в застопорившейся экономике, неэффективной борьбе с пандемией COVID-19 и препятствовании демократическим реформам, что особенно задевало молодых избирателей. Прают Чан-Оча уже признал поражение. "Я надеюсь, что в стране будет мир и процветание. Я уважаю демократию и выборы. Спасибо", – сказал он журналистам.