На выставке захваченной техники – сельскохозяйственный дрон

На выставке в парке "Патриот" под Москвой, где демонстрируется техника, захваченная российской армией у Украины, представлен дрон, который, по утверждению организаторов, имеет отношение к "украинской лаборатории химического оружия".

Это обычный сельскохозяйственный дрон, который, по данным украинской стороны, был похищен российскими военными со склада.

Табличка с названием дрона содержит слово "США" и американский флаг, хотя компания-производитель DJI – китайская. Кроме того, указано, что беспилотник "захвачен в г. Мариуполь, ДНР". Другие подробности не приводятся.

Выставка в парке "Патриот" проходит в рамках международного военно-технического форума "Армия-2022".

Больше новостей Радио Свобода: