На ярко-красном "Москвиче". Лихие повороты карьеры Евгения Арцюка

Игорь Петров: 1950 год.

МЫ БЬЕМ В НАБАТ!

Мировое политическое напряжение достигает своей наивысшей точки. На одном из фронтов холодной войны уже вспыхнуло яркое, вполне горячее пламя. В Корее коммунистические орды с танками, артиллерией и авиацией советского происхождения, под красным знаменем мирового пожара, который клялись раздуть большевики еще во главе с Лениным во времена 1917 года, двинулись на человечество. Навстречу им идут американские солдаты, также танками, пушками и бомбами пытающиеся остановить красную лавину.

Угроза третьей мировой войны нависла над человечеством и мир содрогается перед ужасами, которые она несет в нынешний атомный век. Однако, последних слов, которые должны начать кровавевшую из мировых войн, как будто еще не сказано. Еще есть время для того, чтобы предотвратить катастрофу.

Мы бьем в набат!

Враг всего живого, коммунизм, засел на территории России

Враг всего живого, коммунизм, засел на территории России. Оттуда распространяет он свой яд, оттуда подзадаривает он на выступления введенных им в заблуждение людей, оттуда поджигает он все новые и новые очаги мирового коммунистического пожара. Надо уничтожить прежде всего источник коммунизма—коммунистическое правительство в России’ Необходимо прежде, чем вспыхнет тотальный мировой пожар атомной войны, истребить в России тех преступников, которые сумели обмануть не только народ России, но и весь остальной мир, человеческую совесть, наконец, пытаются обмануть самого Бога, заставляя возносить за себя моления патриархов, архиепископов, далай-лам и иных ходатаев перед Провидением.

Мы бьем в набат!

Большое Вам спасибо за то, что устроили мне абонемент Литературных газет, и других: они мне очень помогают в моей работе с изданием моей газеты: я черпаю из получаемых мною советских газет много интересных материалов о родине. Прошу прощения, что надоедаю Вам столько с моей газетой, а прислал пока только два номера! Дело в том, что у меня в начале этого года произошли некоторые неувязки и я не смог выпускать мою газету с января, как предполагал, а только начал в апреле. Теперь надеюсь, что буду выпускать уже регулярно и тогда буду посылать и Вам регулярно.

Все время вспоминаю те чудесные дни, которые провел на родной земле. Так и тянет обратно. Моя жена также мечтает побывать дома, повидать своих родных и подышать родным воздухом.

Как может догадаться проницательный читатель, автором обоих отрывков является один и тот же человек, о лихих поворотах карьеры которого мы сегодня и поговорим.

Отец нашего героя, Николай Петрович Арцюк, с молодых лет пошел на военную службу, участвовал в русско-японской войне, а вот буквально в начале Первой мировой попал в немецкий плен, и на этом его участие в боевых действиях закончилось. Любопытно, что в августе 1915 года капитан Арцюк был награжден орденом св. Анны 3 степени с мечами и бантом, к этому времени он уже почти год находился в плену.

Сам Евгений Арцюк родился в 1907 году в польском городе Плоцк, тогда входившем в состав Российской империи. После начала войны переехал с матерью в Москву, оттуда в Одессу, и в 1919 году через Румынию перебрался в Польшу, а именно в Лодзь, куда вскоре вернулся из плена его отец.

Николай Арцюк возглавил в Лодзи Русский благотворительный комитет, но успехов на этом поприще не снискал, деятельность, точнее, бездеятельность комитета критиковалась в прессе. Сам Евгений Арцюк, по достижении совершеннолетия перебрался во Францию, где нашел работу в качестве заведующего костюмерной при балетной труппе. В частности, он был главным костюмером в балетной труппе известного антрепренера Василия Воскресенского, использовавшего псевдоним «Полковник де Базиль».

С труппой де Базиля Арцюк объехал во второй половине 30-х полсвета, особенно много времени провел в Австралии, даже его очередной нансеновский паспорт был выдан там, в австралийских архивах сохранились фотографии и анкеты молодого работника сцены. С ним же в качестве помощника костюмера работала его первая жена Наталья.

Возможно, именно вследствие активного перемещения по странам и континентам, у Арцюка возник интерес к собиранию почтовых марок, филателия стала его увлечением до конца жизни. В апреле 1939 года он даже открывает в Париже собственный магазин почтовых марок.

Тем же годом датируется его публицистический дебют, он выпускает брошюру под довольно претенциозным названием «Мысли о грядущей освобожденной России и естественные законы национализма». О каком-либо его участии в военных действиях между Францией и нацистской Германией нам неизвестно, зато в сентябре 1940 года в берлинском "Новом Слове" (русские газеты в оккупированном Париже тогда еще не выходили, Парижский Вестник появится лишь в 1942) появляется рекламное объявление:

«Зал Плейель Париж. Парижский русский балет. Дирекция Е.Н. Арцюк. Ежедневно в 19.30 часов от четверга до воскресенья включительно. По четвергам и воскресеньям утренники».

То есть, воспользовавшись ситуацией известного шока и безвластия после начала оккупации, при том, что большая часть артистов оставалась на месте, бывший заведующий костюмерной стал антрепенером, собрав собственную труппу.

Вскоре «Новое Слово» подводит итог: «48 спектаклей с 10 августа по 29 сентября - вот итог смелой инициативы молодого директора русского Парижского балета Е. Н. Арцюка… Балетному искусству, действительно, удалось оправдать немецкий лозунг: «Сила в радости». Директор Е Н. Арцюк получил ряд предложений на поездки по провинции, а также заграницу - в Мадрид, в Италию и др. и начинает подготовку к зимнему сезону… Директор Е .Н. Арцюк занят подготовкой новых балетов: «Руслан и Людмила», «Тарас Бульба», «Стенька Разин» и других».

Весной 1941 года труппа Арцюка выезжает на неоккупированную территорию, в Монте-Карло, где проводит весенний сезон, в мае она снова выступает в Париже, в том числе показывает заявленный прежде балет «Стенька Разин».

Затем имя Арцюка пропадает со страниц "Нового Слова" и о дальнейших успехах организованной им труппы ничего не известно, в его послевоенной анкете написано, что труппа была распущена.

В ноябре 1941 года его имя мелькает в другом контексте. После оккупации в Париже организовалась ячейка основанной в Германии Национальной Организации Русской Молодежи, и вот в ноябре на одном из собрании парижского отдела НОРМ выступает Арцюк, к слову, не такой уж молодой, 34 года ему к этому времени. Снова цитирую заметку из «Нового слова»:

«Арцюк указывал на неминуемость возвращения на родину для всей русской молодежи, так как новые национальные государства не могут держать в своих рядах чужеземные элементы, которые, конечно, будут отосланы на свою родину. Мы не должны ждать, когда насильно станут возвращать молодежь в Россию. Мы должны своей работой по подготовке себя, доказать наше желание послужить родному народу».

В том же 1941 году в Париже выходит второе, исправленное и дополненное, издание его брошюры, теперь она называется «Пути новой России и естественные законы державнаго национализма». Чтобы дать некоторое представление о биохимических процессах в голове автора брошюры небольшая цитата:

«...назначение еврейства на земле - осуществлять заветы Сатаны , уничтожая жизнь наций. Как же выполняет свою тлетворную , мертвящую задачу еврейство, этот рак, разъедающий и и убивающий национальные организмы? Еврейство незаметно проникает в национальную державу, пользуясь тем, что ее граждане не подозревают сатанинскую природу евреев. Будучи трусливо, еврейство окружает себя воинством из рабов и приспешников, которых поставляет ему им же повсюду создаваемое масонство. Будучи слабосильно, еврейство захватывает постепенно в свои руки огромные количества золота и, умея заставлять человечество верить в его абсолютную ценность, приобретает, таким образом, страшную силу в виде богатства...»

Ну, напомним общеизвестный факт, что в то же самое время когда Евгений Арцюк открывал соотечественникам глаза на правду мироустройства, поезда с депортированными евреями один за одним шли из Парижа на северо-восток, в лагеря смерти, и большинство депортированных там погибло.

Кстати, о мироустройстве. Как человек, привыкший работать с визуальными образами, автор украсил свою брошюру схемой этого самого мироустройства. Сверху в георгиевском кресте располагался Бог, под ним человечество, нация, Держава, дальше следовало множество подпорок, например, государство опиралось на самодержца и отечество, самодержец на волю и власть, воля на защиту и заботу, а те, в свою очередь, на суд и управление. Вся эта эклектика очень напоминала башню, выстроенную из костяшек домино, и выглядела столь же непрочной. Впрочем, у мира по Арцюку существовала и нижняя часть, где растление и разврат счастливо соединялись в либерализм, а тот в сочетании с коммунизмом создавал масонство, ну и в основе всего на противоположном от Бога полюсе, конечно, находилось еврейство.

Согласно послевоенной анкете в середине 1942 года Арцюк перебирается в Берлин. В статье Википедии о нем ошибочно указано, что в 1942 году он служил техником сцены в Милане в театре Ла Скала. Похоже, кто-то, как и мы, читал его дипийскую анкету, но менее внимательно. На самом деле там написано «Scala Berlin» и действительно в Берлине при нацистах существовал театр-варьете под таким названием, именно в нем Арцюк проработал в 1942 года несколько месяцев.

Затем он следует плану, заявленному им самим годом раньше на заседании кружка НОРМ, и отправляется в Россию в качестве переводчика при транспортной колонне, скорее всего под эгидой Организации Тодт. С его собственных слов, ему хватило 7-8 месяцев, чтобы все иллюзии рассеялись, если верить послевоенной анкете, то на оккупированной советской территории он пребывал с октября 1942 по март 1943 г. И судя по всему, он покинул свою часть самовольно, так как 23 марта 1943 его объявляют в розыск.

Каким-то образом Арцюку удается уладить свои разногласия с законом, и в конце мая он возвращается на торную дорогу политических свершений и отправляет докладную записку мощностью в 13 печатных страниц и состоящую из 120 пунктов лично Адольфу Гитлеру. В предисловии кратко излагается предыстория несколько одностороннего общения Евгения Николаевича с вождем немецкого народа. Оказывается, первое письмо он написал Гитлеру еще в октябре 1937 года, в нем он просил фюрера протянуть руку помощи исстрадавшемуся русскому народу и освободить родину из лап еврейско-марксистских преступников. Как со скорбным достоинством подмечает автор, это письмо не встретило отклика в сердце Гитлера, вероятно потому что — смущенно добавляет Арцюк — оно было написано на русском языке.

В ноябре 1941 последовал второй меморандум, созданный очевидно совместно с соратниками по парижскому НОРМ. В нем предлагалось основать в России русскую национальную партию, русское национальное правительство, и прочие совершенно несбыточные фантазии в нем содержались.

Несколько лет назад мы с Олегом Бэйдой нашли в архиве управления пропаганды НСДАП ранее неизвестную филиппику Гитлера, произнесенную вскоре после начала войны с СССР, она опубликована нами в журнале «Историческая экспертиза». Получив сообщение, что великий князь Владимир Кириллович собирается выступить с обращением к русскому народу, фюрер заметил: Национальная Россия для нас опаснее, чем большевистская; последней, после того, как мы ее разобьем, понадобится двадцать лет для восстановления, в то время как руководство национальной России постоянно видело в нас противника… Немецкий склад характера чужд русскому существу: наши чувство долга, чистоплотность, тяга к порядку, трудолюбие неприятны русским. Русский гораздо больше тянется ко Франции: во французской легкости жизни, в отсутствии глубоких проблем, в грязи там и сям, в беззаботности он видит родственную натуру. Этим объясняется и то, что эмиграция обосновалась в Париже, а не в Германии... Если бы они снова пришли к власти, то их правление было бы дружественным Франции и враждебным Германии.

Но вернемся к Арцюку. В новом меморандуме в мае 1943 года он позволяет себе даже некоторую критику нацистской политики на оккупированных территориях. Частично, конечно, он объясняет эту политику тем, что на руководящие должности в местной администрации проникли вредители из коммунистов и чекистов. Но и некоторые действия оккупационных властей типа виселиц с казненными на центральных площадях городов или охоту за остарбайтерами, Евгений Николаевич нашел несколько неудачными, по крайней мере, с пропагандистской точки зрения. В итоге он снова возвращается к идее победоносного объединения здоровых национальных сил России и Германии против мирового еврейства, а также создания национального российского правительства с центром в матери русских городов Киеве, при этом всяческие сепаратистские поползновения (конечно, подразумеваются в первую очередь, украинские) он, разумеется, отметает, отделение Украины от России с его точки зрения столь же бессмысленно, как отделение Баварии от Германии.

Ну, излишне говорить, что этот меморандум прямиком проследовал туда же, куда и первые два, то есть в мусорную корзину. Впрочем, специально для пуристов уточним, что его сначала переправили из рейхсканцелярии в восточное министерство, к Розенбергу, а в корзину отправили уже в последнем.

Согласно анкете, до конца 1943 года Арцюк не работает, а затем перебирается в почти родную Лодзь, теперь Лицманштадт, где опять устраивается техником сцены. В конце войны он оказывается в Зальцбурге, где несколько месяцев возглавляет лагерь несовершеннолетних беженцев, но из-за опасения попасть в руки советов переезжает в Мюнхен. Или в Зальцбурге, или еще до этого в Берлине он встречает девушку по имени Александра Воронкова, угнанную из Луганска в Германию, она станет его второй женой и родит ему дочь и сына.

В Мюнхене Евгений Арцюк решает получить образование и поступает (хотя ему уже почти 40) в организованный UNRRA университет, который действительно заканчивает и получает диплом магистра экономики, так он и будет затем подписываться в особо важных случаях.

Но и о политической деятельности магистр не забывает. Летом 1948 года в мюнхенской газете «Наше время» появляется следующая заметка: «6 мая 1948 гoда, в день св. Георгия, покровителя народно-державников, была составлена Декларация РОНДД Российского Общенационального Народно-Державного Движения, опубликование которой в начале июля возродило это государственно-патриотическое движение Российской эмиграции, зародившееся еще до второй мировой войны во Франции среди умеренных правых кругов молодежи, стоявшей на платформе безкомпромиссной непримиримости к коммунистической диктатуре и патриотической защиты национальных и государственных интересов России.

Декларация РОНДД начинается с краткого прогноза современного политического напряжения и соотношения сил, устанавливает первенствующее значение Российского Народа в борьбе против коммунизма, как решающего фактора этой борьбы, указывает на старания большевиков и их заграничных подголосков натравить демократический мир на Российский Народ, чтобы опять укрыться за его мощной спиной, и призывает Российскую эмиграцию, как единственную свободную в своих решениях и властную в своих действиях часть Российского Народа, законно его представляющую за рубежом, предложить от его имени человечеству союз для совместной борьбы против рассадника мирового зла — коммунизма в СССР. Декларация РОНДД требует от Российской эмиграции искоренения в своей среде советской провокации...»

Декларация была подписана: «Верховный Совет РОНДД». В конце, следуют 16 подписей и печать движения с его эмблемой — крестом Св. Георгия.

Уже в октябре выходит печатный орган нового Движения под названием «Державный клич». Понятно, что несколько неудобно возглавлять столь масштабное начинание под сомнительной невеликорусской фамилией Арцюк, поэтому Евгений Николаевич обретает соответствующий новому положению псевдоним Державин. Под этим псевдонимом он будет публиковаться впоследствии, по документам, конечно, он остается Арцюком.

В это же самое время различные эмиграционные кружки пытаются организационно объединиться и новоиспеченный магистр экономики становится заведующим административным отделом одного из таких объединений под громким названием ЦПРЭ, Центральное представительство российской эмиграции. Со временем большая часть руководителей ЦПРЭ отбыла за океан, и таким образом Арцюк получил эту организацию под свое крыло, о чем мы еще вспомним.

Но вернемся к РОНДД. В декабре 1949 года в Штутгарте проводится первый конгресс РОНДД, на который прибыло более 50 делегатов. Согласно газетной заметке на тот момент новое движение уже имело представительства в 11 странах и более чем в 30 немецких городах. На деле все движение состояло из нескольких человек, которые объединились вокруг Арцюка, да и те впоследствии разбежались. Первая газета РОНДДа «Державный клич» продержалась лишь несколько месяцев.

В июле 1950 года выходит первый номер новой газеты «Набат», с цитаты из передовицы первого номера которой мы и начали сегодняшнюю передачу. Эта газета сегодня практически полностью доступно в замечательной библиотеке Russia Abroad (замечание в сторону: я не устаю ее рекламировать, потому что буквально после каждого упоминания мне пишут люди и благодарят за то, что по моей наводке отправились в эту онлайн-библиотеку и нашли там нужную информацию. Но и другую, а по времени возникновения первую, важнейшую библиотеку материалов русской эмиграции — библиотеку «Вторая литература», конечно же, нельзя забывать. Огромное спасибо создателям и за ту, и за другую).

Итак, «Набат» сегодня каждый может почитать сам и составить свое мнение о нем. Безо всяких сомнений это была самая правая и самая агрессивная газета послевоенной русской эмиграции. Печально известный Григорий Климов, сам по себе человек-скандал, вспоминал о ней так:

В Мюнхене [издавалась] крикливая газетка "Набат", крайне правого направления - за батюшку Царя, за матушку Россию и за сенатора Мак-Карти. Разумеется - против евреев и масонов.

В качестве единственного примера набатской публицистики я приведу статью, направленную против прибывшей в Мюнхен в конце 1950 года экспедиции Гарвардского проекта. Как известно, в рамках Гарвардского проекта проводились опросы и интервью с эмигрантами из СССР с целью сбора информации о Советском Союзе, полезной как в научных, так и в разведывательных целях.

С концом 2-й мировой войны, когда мир окончательно разделился на два диаметрально противоположных лагеря, российские эмигранты-антикоммунисты стали перед новыми, особо тяжкими испытаниями.

Темные силы марксистского интернационала, в свое время захватившие власть над Россией, подошли к своему "последнему и решительному" бою, в результате которого они рассчитывают захватить власть над всем миром. Главная задача врагов Русского Дела – доказать американцам, что надо опереться в русском вопросе на промарксистские круги, так как якобы именно они отражают ныне настроения народных масс России и нанести одновременно национально-патриотическим силам такой удар, который лишил бы их и доверия в глазах иностранцев, и воли к борьбе.

Для этого применяются различные, иногда совершенно необычайные методы. Одним из таких методов, развернувшимся на наших глазах в течение последних шести с лишним месяцев, является использование в диверсионно-политических целях научной институции, а именно Экспедиции Харвардского университета.

Ну, и дальше в статье гарвардцы именуются марксистами, талмудистами и, разумеется, агентами советского влияния. По мнению Арцюка, опросники экспедиции намеренно были составлены так, чтобы создать о русском народе максимально превратное впечатление.

По мнению Бенджамина Тромли, автора книги «Эмигранты времен холодной войны и ЦРУ“, который работал с досье Арцюка в архиве ЦРУ, американская разведка уже в начале 50-х была уверена, что Арцюк, публично клеймящий «темные силы марксистского интернационала» к тому моменту является советским агентом. Стопроцентных доказательств этому в досье нет (я благодарю Бена за то, что он любезно предоставил мне возможность с этим досье ознакомиться), но там помимо утверждений других эмигрантов (что само по себе не слишком убедительно, в эмиграции все обвиняли всех, и сам Арцюк обвинял другие эмигрантские организации в инфильтрации их советскими агентами, и Арцюка обвиняли, это было совершенно ходовое обвинение, им пользовались за завтраком, за обедом и за ужином) пара красных флажков, это связи с подтвержденными советскими агентами. Один из них, Игорь Завадский-Краснопольский, который работал на советскую разведку еще в довоенном Париже, во время войны был арестован, перевербован и стал работать в качестве осведомителя уже на гестапо, а после войны осел в Западной Германии, где возобновил связи, так сказать, с первичным заказчиком, так вот этот самый Завадский-Краснопольский прямо финансировал «Набат».

При всем том мне не кажется, что Арцюк был в прямом смысле завербован, скорее, он использовался в качестве агента влияния, чему способствовали его собственные тщеславие и скандальность. Безусловно, чекистам было выгодно перессорить эмиграцию между собой, и на этом поприще газета «Набат» оказывала им неоценимую помощь. Конечно, было бы интересно узнать (вдруг какие-то документы найдутся в ныне открытых украинских архивах), было ли это прямо запланировано как операция, то есть выделялись ли в Москве в начале 50-х официально деньги на печатание газеты, которая была не только антисемитской или антилиберальной, но и в первые годы существования ярко антикоммунистической.

Со временем, однако, финансы Арцюка пришли в упадок. «Набат» стал выходить все реже и реже и большая часть содержания газеты стала посвящена борьбе не на жизнь, а на смерть против другой эмигрантской организации НТС, ставшей главной мишенью нападок Арцюка. Он обвинял НТС в инфильтрации советскими агентами, и в этом случае, даже не вполне безосновательно.

В июне 1954 имя Арцюка мелькнуло на страницах «Нью Йорк Таймс», в заметке под названием «Бавария названа гаванью фашистов» упоминался РОНДД, против которого Бавария как федеральная земля ведет судебное разбирательство за разжигание расовой ненависти, конкретно за антисемитские пассажи на страницах "Набата". Действительно, состоялся суд, Арцюк был признан виновным, ему присудили штраф, и он пустил шапку по кругу, прося у единомышленников средств на его покрытие. Все это по понятным причинам подкосило газету, в августе 1955 года вышел последний номер «Набата».

Но как оказалось, это была только перегруппировка сил, Арцюк возобновил издание уже когда-то в конце 40-х выходившей в Мюнхене газеты «Голос России», и на ее страницах Евгений Державин продолжал свою публицистическую карьеру. К слову, на страницах этой газеты была опубликована ставшая впоследствии очень популярной у русских националистов, уже в наше время, работа «Русская политика самосохранения», вышедшая в 1961 году отдельной брошюрой. Подписана она «Александр Уайт». Везде написано, что это псевдоним Арцюка, но публицист Михаил Назаров несколько лет назад опубликовал опровержение этой версии, в том числе основанное на архиве «Голоса России» и сведениях, полученных от сына Арцюка.

Мне представляется любопытным, что Уайт немного, но публиковался и в других эмигрантских изданиях, чего Арцюк не делал. Вопрос, кому принадлежит псевдоним, остается открытым, но практически наверняка не самому Арцюку.

К 1960 году с Голосом России происходит любопытное превращение: постепенно он становится все более и более просоветским, часто просто обильно перепечатывая материалы из советских газет. Эмигрантские разборки уходят на второй план за исключением разве что активно шедшей на страницах "Голоса России" борьбы с украинскими сепаратистами (вспомним замечания Арцюка по этому вопросу из меморандума, отправленного в 1943 году Гитлеру).

Летом 1960 "Голос России" рекламирует советский автопром:

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ УСПЕХ! Первые поставки автомобилей из Москвы были распроданы в течение нескольких недель! Доброкачественность и практичность русских машин быстро зарекомендовали себя.

В объявлении предлагаются две модели «Москвича» и одна модель «Волги», и по рассказам очевидцев сам Арцюк разъезжает по Мюнхену именно на ярко-красном «Москвиче».

Не является ли это уже окончательным доказательством что на тот момент он стал полноценным советским агентом? Не будем торопиться. Документы, найденные мной в архиве Советского комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом (это уже знакомый нам по одной из прошлых передач комитет "За возвращение ни Родину", на новом историческом этапе переименованный, который, как мы знаем, полностью управлялся и контролировался КГБ). Так вот, сотрудники Комитета по культурным связям Арцюка агентом не числят.

Вот цитата из докладной записки:

Из обстоятельных бесед с Арцюком Е.Н. в Советском Комитете можно сделать вывод, что его политические убеждения являются крайне запутанными и противоречивыми. Считает себя патриотом России, безотносительно к существующему в нашей стране государственному строю. Игнорируя понятия "Советский" и "СССР", подчеркивает понятия "русский" и "Россия".

Исторические события, происходящие в мире связывает с деятельностью т.н. "преступного мирового интернационала", подразумевая под этим "тайные еврейские организации, захватившие в свои руки экономические рычаги управления ведущих государств". Деятельностью этих еврейских организаций он объясняет также политические и социальные процессы в нашей стране до и после Октябрьской революции.

Положительно отзываясь об отдельных сторонах деятельности советского правительства, делает это с позиции антисемита, объясняя достижения СССР победой русских национальных сил над "агентами преступного интернационала". Вынашивает идею необходимости создания в СССР т.н. "Конструктивно-оппозиционной партии", которая выступала бы с критикой некоторых действий КПСС.

Является также носителем идеи создания в России "народно-державного строя" — чего-то вроде конституционной монархии.

Считает, что для улучшения условий жизни населения в СССР следовало бы временно допустить в торговле и сфере обслуживания частный сектор, субсидируемый государственным банком.

Все эти запутанные и противоречивые взгляды Арцюка, а также склонность к демагогически-схоластическим разглагольствованиям и графомании, находят отражение на страницах издаваемой им газеты "Голос России" тем более, что большинство материалов для газеты написаны лично Арцюком.

Газета "Голос России" в том виде, как она издается в настоящее время, не может рассматриваться органом прогрессивной части эмиграции. Более того, многие события освещаются в газете с неправильных, а иногда и антисоветских позиций, на все это Арцюку было указано, с этим он в общем согласился.

Из бесед с Арцюком также отчетливо проявилась его коммерческая жилка и стремление к наживе. Создалось впечатление, что ради денег он способен отказаться и от своих "идей".

Несмотря на это из той же докладной записки следует, что Комитет по состоянию на начало 1967 года платит Арцюку регулярно дотацию на издание «Голоса России», который к этому времени почти полностью превратился в дайджест советской прессы (но как мы видим, и этого было недостаточно для советских чиновников). Все эти увлекательные беседы, к слову, представители Комитета вели во время визита Арцюка в Советский Союз в конце 1966 года, в ходе которого он посетил Донецк, где жили его мать и брат и Луганск, где жила мать его супруги.

Арцюк также привез планы будущего счастливого сосуществования – рукописные листочки, подписанные почему-то «Клим. Крыжанюк» (м.б. у него все-таки был оперативный псевдоним в КГБ). Он предлагал расширить, сделать более частым выпуск газеты, возродить почившее ЦПРЭ, которое он будет продолжать возглавлять, но теперь действовать в интересах Советского Союза, и даже открыть в Мюнхене ресторан, назвав его «Русский клуб» и группировать эмигрантов вокруг этого клуба. Прочтя все эти предложения, Комитет согласился продолжать разве что дотирование газеты, исходя из бюджета в 3500 инвалютных рублей в год, но при этом ставя условие, что

«характер газеты будет постепенно изменен в соответствии с задачами Русского комитета.

Только после этого мы сможем показать газету организациям-учредителям и ставить вопрос об увеличении дотации.

Ардюк согласился с таким решением и заявил, что примет меры к перестройке газеты.

На страницах своей газеты Ардюк будет перепечатывать некоторые выгодные нам материалы из эмигрантских газет, из газеты “Голос Родины” и др. советских газет, помещать статьи, которые мы будем давать специально для его газеты, а также готовить материалы по нашим тезисам. Будут помещаться также материалы его корреспондентов из числа эмигрантов, в связи с чем ему было предложено всерьез заняться созданием корреспондентского актива.

В период пребывания Арцюка в СССР с ним была проведена определенная воспитательная и культурно-просветительная работа. Было организовано посещение мавзолея В.И. Ленина и его рабочего кабинета в Кремле. Арцюк посетил Третьяковскую галерею и спектакли в ГАБТ, МХАТ, Кремлевском дворце съездов. Ему также были показаны новостройки Москвы.



С Арцюком проведены обстоятельные беседы по вопросам внутренней и внешней политики СССР. Ему вручены книги: «Основы научного коммунизма», «История КПСС», «Очерки по истории КПСС», «Биография В.И. Ленина»

Впрочем существенно больше, чем биографией вождя мирового коммунизма, которого он вполне беспощадно клеймил еще 15 лет назад, Арцюк интересовался в СССР кое-чем другим, а именно каталогами почтовых марок.

Вскоре после этой поездки Россию посетили и дети Арцюка, но к удивлению принимающей стороны, они вовсе не захотели встречаться с бабушками, ехать в Донецк, и ограничились осмотром советской столицы. Некоторое время, в 1967 году, Арцюк носился с идеей устроить сына в советский техникум, но из этого ничего не вышло. Один из последних документов в деле датирован сентябрем 1969 года:

16 сентября в Представительство позвонил из г. Зальцбурга АРЦЮК Евгений Николаевич. (Известен Советскому Комитету). АРЦЮК просил передать руководству Представительства просьбу о принятии необходимых мер, связанных с организацией выпуска газеты. Он предупредил, что если в ближайшее время ему не будет оказана соответствующая помощь, то он будет вынужден прекратить свою деятельность, связанную с выпуском газеты, и устраиваться на работу.

В последующей докладной записке резюмировано, что

Арцюк строит свои отношения с нами не как русский патриот-энтузиаст, а как коммерсант, за истекшие два года газета не улучшилась, не чувствуется со стороны Арцюка должного интереса к этому важному общественному делу. Поэтому организации-учредители отказывают в дальнейшей поддержке.

Нам неизвестно, выполнил ли Евгений Николаевич свою угрозу устроиться на работу, во всяком случае «Голос России» окончательно закрылся, и на этом связи Арцюка с комитетом по культурным связям с соотечественниками за рубежом прекратились. Три года спустя Евгения Николаевича не стало, считается, вероятно по сведениям, полученным от его детей, что он погиб в автомобильной катастрофе. Газетной заметки об этом или некролога мне пока найти не удалось.

***

Что ж, это была последняя передача цикла Рассказов о непростых людях, которые пять последних лет звучали на Радио Свобода. Огромное спасибо Ивану Никитичу Толстому за приглашение, терпение и заботу, которой он меня окружал.

Вместо подведения итогов я бы просто назвал несколько принципов, которым я все эти 5 лет старался в своей работе следовать. Первым делом я всегда ставил себе вопрос: есть ли у меня что-то, что я могу добавить к уже известным фактам. Я ничего не имею против популяризаторов и даже против тех людей, которые пересказывает Википедию на ютубе, это полезная просветительская деятельность, но для себя самого я поставил такое условие: не ограничиваться пересказом, а стараться рассказывать что-то новое.

Далее. Я, конечно, хотел, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Многие мои персонажи – авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетения их биографий, не очень сложно. Но при этом я принципиально против суггестивных практик, знаете, когда повествователь буквально хватает слушателя за грудки и пытается донести до него свет своей истины.

Я видел свою задачу как по возможности беспристрастного хрониста, который реконструирует биографии по документам, не вчитывая в них далеко идущие интерпретации. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю, а трактовка моего рассказа - это уже дело слушателей.

Были даже ситуации, когда из одного и того же изложения разные слушатели делают диаметрально противоположные выводы.

Ну, и главное, все мои рассказы были бы невозможны без потрясающей поддержки и помощи коллег: кто-то давал верное направление поиска, кто-то делился со мной любезно документами и материалами, кто-то по моей просьбе работал в недоступном мне архиве. Так что все успехи этой серии передач - это всегда командная заслуга, а вот все ошибки — это уже моя личная вина. И конечно, большое спасибо вам, дорогие читатели и слушатели. Был очень рад работать для вас.