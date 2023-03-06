"Тут он, усы только сбрил". На юбилей смерти Сталина Рунет обсуждает Путина

5 марта в России как всегда отмечали годовщину смерти Сталина — наверное единственный в стране праздник помимо Нового Года, который с одинаковым пылом, хоть и с разными чувствами, отмечают и "патриоты", и "либералы". Первые возлагают цветы, пишут вождю панегирики и защищают его от нападок.

Борис Якеменко

К 70-летию со дня смерти Сталина.



Многие из тех, кто читал и читает либеральные и обывательские газеты (что часто одно и то же), могут вспомнить, что Сталин в них преподносился и преподносится как средоточие мирового зла и исчадие ада не только из-за своих деяний. Он был таковым якобы даже и по своим внешним качествам.



В общественное сознание упорно вводится мысль о том, что Сталин был маленького роста, у него были сросшиеся пальцы (на руке или ноге), лицо было покрыто оспинами, была сухая рука (правая или левая), родинка (то на правом глазу, то на левом ухе). В Кремле даже, де, жил специальный сапожник, изготавливавший для Сталина сапоги, которые скрывали то ли шестой палец, то ли копыто, и т.д. Все это свидетельствует об инфернальной природе Сталина, о предопределенности его действий и пр.



На самом деле все это не имеет никакого отношения к реальности. Рост Сталина на момент смерти был 170 см. (то есть в молодости и зрелом возрасте он был выше)». «Акт патолого-анатомического исследования тела И.В.Сталина» никаких аномалий ни на руках, ни на ногах не отмечает. Нет сухорукости. В документах и мемуарах не отмечено и никаких патологий психики. Оспу и тиф в той или иной форме пережили почти все его современники. И так далее…



Но эта тема все равно продолжает существовать и активно поддерживается в общественном сознании – палач и внешне не может быть красавцем, точно так же как не может быть здоров.

Виктор Алкснис

Наша семья очень сильно пострадала в годы его правления и поэтому в ней всегда были антисталинские настроения. Понятно, что меня воспитывали антисталинистом. И я таковым был до 90-х годов. Мне потребовалось пережить гибель страны, чтобы начать объективно подходить к оценке этой великой и трагической личности.

Нет, я не стал сталинистом. Но теперь я с великим уважением отношусь к нему. Я осуждаю те преступления, ошибки, просчеты и провалы, которые он совершил. Но при этом я восхищаюсь его свершениями и достижениями, его подвигом создания великой страны. Восхищаюсь его спосибностью сплотить десятки миллионов людей и повести их к Будущему.

Вторые и сейчас, через 70 лет, продолжают праздновать смерть тирана.

Андрей Пивоваров

Сегодня — 70 лет со дня смерти Сталина. Сейчас власти старательно пытаются возродить политику диктатора: они возвращают репрессии, цензуру, доносы и пытки и ставят памятники кровавому тирану.

В этот день желаем России поскорее избавиться от советских привычек и стать свободной.

Леонид Волков

С праздником!

Сегодняшний светлый юбилей напоминает нам: после смерти диктатора его наследие вылетает в трубу. Каким страшным он бы ни был при жизни.

Путин сдохнет — и дело его умрёт.

Лозунгом этого дня стал плакат, вывешенный в 2016 на московской остановке недалеко от Павелецкого вокзала.

Максим Сатановкий

Традиционный тост за Чейна со Стоксом. Хорошие господа, но ужасно непунктуальные. Заждались уж их в этот раз.

Иван Преображенский

Пятого марта 1953 года моя бабушка вышла на коммунальную кухню. Там ей встретилась соседка, обычно мрачная старушка, про которую ничего не было известно. Она встретила бабушку улыбкой и фразой: "А Сталин-то сдох!"



Большевики отрицали роль личности в истории, как никогда в истории дав пример, насколько она велика в тоталитарном диктаторском режиме.



Но зато теперь есть всегда хоть и слабое, но утешение:



Сдох тот, сдохнет, рано или поздно, и этот!



И бесплатный украинский борщ для всех в день этого праздника



Ну и "этот день мы приближали как могли".

Сергей Ауслендер

Мы сейчас празднуем Пурим. Если прямо вот вкратце — праздник спасения и чуда. Чудо обязательно случится, зло непременно будет наказано, тиран умрет, народ спасется.



Помимо традиций — переодеваться в карнавальные костюмы и бухать до потери пульса, примечателен он тем, что аккурат в еврейский Пурим 53 года подох Сталин, накануне давший отмашку на «Дело врачей» (интереса ради посмотрите на фамилии фигурантов) и собиравшегося провести депортацию евреев на Дальний Восток (ну, как чеченцев или ингушей, примерно). Повалялся в собственном говне сутки, а потом Господь его прибрал.



Короче, вы поняли, что сегодня желать и за что выпивать. Прошлый Пурим 22 года кремлевский фюрер протабанил, дадим ему второй шанс.

Но помер ли? Можно ли считать мёртвым диктатора, которому продолжают поклоняться и идеи которого снова воплощаются в жизнь?

Юлия Витязева

В 21:50 5 марта 1953 года врачи констатировали смерть Сталина. И это была трагедия. И для большой страны, и для ее народа.



И тогда, и сейчас про Сталина пишут разное. Великий вождь и учитель. Великий тиран и диктатор. Правда, как известно, всегда где-то посредине и у каждого своя.



Нам в школе про тов. Сталина уже почти не рассказывали. Все знания про него получены самостоятельно и из разных, зачастую, противоположных и противоречивых источников.



Можно спорить до хрипоты, каким он был и какой след оставил в истории. Но есть факты. Неопровержимые.



Именно он возглавил Империю, созданную на обломках предыдущей. Именно под его руководством эта новая Империя в рекордно короткие сроки снова заняла ведущее место на мировой шахматной доске. Именно под его руководством Империя выиграла самую страшную войну 20 века. Именно благодаря фундаменту созданной им Империи мы не рухнули в пропасть в 90-е и именно этот фундамент стал основой того, что мы строим сейчас.



И именно благодаря всему этому первые 10 лет моей жизни были счастливыми. Потом началось черти что, но началось это именно потому, что Империя в очередной раз рухнула. Но это совсем другая история.



Сегодня же, в день смерти (официальной) человека, к которому у многих есть масса вполне обоснованных претензий, я, не будучи историком, а будучи простым человеком, рожденным в СССР, хочу сказать спасибо.



Товарищу Сталину. За все, что он в свое время сделал для того, чтобы мы поняли - детство и вся последующая жизнь у нас могут быть счастливыми только тогда, когда мы - Империя. И не важно, как она называется.

Нелиберальная оппозиция режиму считает Сталина "неоднозначным" и фактически оправдывает террор.

Павел Пряников

Сегодня 70 лет смерти Сталина.

Фактически это также дата окончания Холодной Гражданской войны в СССР (террористических методов управления обществом).

Казалась, такая длительная Гражданская война – 35 лет (1918-1953) – нечто уникальное в истории. Но нет, чуть позднее такая же по длительности Холодная Гражданская война случилась в Китае – с 1945-го по 1979 год (примерно те же 35 лет), когда начались реформы Дэн Сяопина.



Вероятно, это тот срок, который необходим для слома (террором) доисторической деревни и индустриального рывка. То, что европейские общества проходили за 200-300 лет, такие страны с догоняющим развитием и низкой ценой человеческой жизни прыгают за срок, в 10 раз меньший.

Анатолий Несмиян

Сталин, как и любой руководитель столь высокого уровня, оказавший значительное влияние на историю, не может быть человеком «одного тона». Наверное, оценить его можно по-разному. Однако на самом деле более правильно оценивать не самого человека, а результаты его дел. И эта оценка всегда достаточно проста: что было — и что стало. Однако это сложно, неоднозначно, требует владения довольно обширным фактическим материалом, а потому оценка Сталина и его режима обычно идет по предельно примитивному пути, в котором теме репрессий и расстрелов уделено основное место. С позиций сегодняшнего дня и с точки зрения элементарного бытового гуманизма такая оценка выглядит вполне понятной. Однако и в ней есть ряд очевидных слабых мест.

У Советской России после того, как она состоялась, возникла задача развития. Как и у любой вновь возникшей социальной системы. Но именно эта задача вступила в противоречие с теми силами, которые и создали Советскую Россию — то есть, целым слоем «старых большевиков» и героев Гражданской войны. Они-то как раз добились всего и были прямо заинтересованы в том, чтобы сохранить существующее положение вещей, так как развитие в любом из его сюжетов означало слом этого достигнутого положения. Поэтому ключевой задачей развития стало освобождение управляющего контура страны от предыдущего поколения, умеющего в бунты и революции, в расстрелы и конные лавы. А так как иной системы ротации кадров, как их принудительного освобождения от занимаемых мест, не существовало, то репрессии против этих людей стали единственным имеющимся на тот момент решением. Хорошим или плохим, неважно, важно - единственным.

Не стоит сказанное воспринимать, как панагерик репрессиям. Наоборот — на мой взгляд, это крайне опасный инструмент, которым невозможно качественно пользоваться. Он всегда имеет огромное число побочных эффектов, которые с течением времени становятся опаснее самой болезни. Сталин был вынужден дважды (а после войны и третий раз, но не успел) решать возникающие побочные эффекты массовыми чистками карательных и надзирающих структур, которые и были теми самыми неизбежными следствиями реализации репрессивных механизмов. Уже поэтому репрессии — не выход. Но нужно понимать, что бывают ситуации, когда выбор между хорошим и плохим отсутствует вообще. Есть только выбор между плохим и еще более плохим. Принцип большого и малого Зла. В том и нюанс, что отсутствие выбора — это то наследство, которое оставляет предыдущая социальная система. Которая и привела себя к краху, загнав себя в тупик.



Россия второй раз встроилась в мировую капиталистическую систему на правах сырьевой периферии. И оба раза заканчивает одинаково — катастрофой. Второй раз мы тоже будем выходить из нее тем же путем — поиском собственного пути развития, отрицающим периферийность нашего социального субъекта. Найдем этот путь — сохранимся. Не найдем — перестанем существовать. Здесь всё честно: кроме нас, наши проблемы никто не решит.



Однако даже на пути собственного развития нам придется решать практически те же самые задачи, которые возникли сто лет назад. А раз так — то и решения будут во многом схожи. Другой вопрос, что уже есть опыт, а потому есть смысл изучать его с целью неповторения предыдущих просчетов. Но это опять же — вопрос исключительно к нам самим.

Даже и некоторые "либералы", сравнивая Сталина с Путиным, неожиданно делают выбор в пользу Сталина.

Григорий Голосов

Известно высказывание Сталина, годовщина смерти которого сегодня широко отмечается в Фэйсбуке, вскоре после нападения Германии в 1941 г.: "Ленин оставил нам пролетарское Советское государство, а мы его просрали“ (в передаче Хрущева со слов Берии, у Микояна несколько иная редакция первой части высказывания; во второй части сходятся все свидетели). Полагаю, Путин мог бы сегодня сказать "Ельцин оставил нам чиновничье-олигархическое российское государство, а мы его просрали“. Но это вряд ли, и не потому, что было бы преждевременно, а потому, что Путину это, полагаю, гораздо более безразлично, чем было Сталину. Нет почвы для подобного эмоционального всплеска, это же не личная обида. Хотя если бы сказал, то я бы добавил: "Может, оно и к лучшему".

Сергей Шелин вовремя заметил, что его заносит куда-то не туда.

Сталин был своего рода государственным человеком, и мысль о крахе государства (основанного Лениным СССР) могла ввести его в грусть. Даже вызвать эмоциональный всплеск. А Путин - не государственный человек, и мысль о крахе государства (основанной Ельциным РФ) сама по себе не способна его огорчить. Такая перспектива действительно была бы ему «гораздо более безразлична». Расстроить его может только перспектива личного краха. Это не значит, что Сталин лучше Путина. Просто эти диктаторы - разные и логика действий у них разная.

Среди тех, кто относится к Сталину вполне однозначно и не видит в нём ничего хорошего, тоже есть люди, которые сомневаются, что 5 марта нам есть что праздновать.

Дмитрий Колезев

Демократическая общественность сегодня отмечает день смерти Сталина. Праздник не первый год проходит под лозунгом «Умер тот — помрет и этот». Я каждый год пишу на эту тему примерно одно и то же — довольно печально и унизительно, что главная надежда российской оппозиции не на собственные силы, а на стариков Чейна и Стокса. Но что ж делать.

В этом году добавляются противоречивые мысли. С одной стороны, кажется важным, чтобы нынешний тиран не помер спокойно на валдайском или геленджикском диванчике, а дожил до суда (причем в идеале не гаагского, а российского, чтобы его судили сограждане). Во-первых, потому что хочется справедливости и наказания виновного. Это полезно и для нас, и для будущих поколений. Во-вторых, потому что, кажется, у правителей, которых выносят из тронного зала вперед ногами, больше шансов закрепиться в истории «великими», чем у тех, кого власти лишили еще при жизни. Почти не сомневаюсь, что если Путин дотянет у власти до своего биологического конца, то еще десятилетиями в России в той или иной степени будет жив культ его личности, как это бывает со многими цеплявшимися за трон автократами.

С другой стороны, я совершенно уверен, что живой Владимир Путин — главная причина, по которой война в Украине еще не закончилась. А пока она не закончилась, каждый день гибнут люди и уничтожаются города. Каждый день разрастается катастрофа. Поэтому, знаете, — черт с ней, со справедливостью. Прекращение войны важнее. Так что в этом году ничего не имею против скорейшего визита Чейна и Стокса в царскую опочивальню.

Илья Шепелин

С одной стороны, несколько неприятно от мысли, что психопат, по своей долбанутой прихоти сгубивший миллионы человек (а кого не сгубил — натурально поместил жить в тоталитарную антиутопию), спокойно — насколько это может больной параноик — умер у себя дома, не пошатнувшись на вершине власти. Ну какие после этого могут быть разговоры про карму?

С другой стороны — хоть так, но это кончилось. Уже что-то

Кстати, В.Путин успел родиться при Сталине и пять месяцев прожить при нем. Вот уж действительно: сталинское наследие, от которого никак не избавишься

Константин Синюшин

Хорошее - повтори…(с)

«Умер Сталин. Изменилось ли положение нашего народа? Нет, не изменилось. Колхозы, закабаление рабочих, духовное рабство интеллигенции – остались. Бесправие, нищенская оплата труда, постоянная неуверенность в завтрашнем дне, попрание гражданских свобод – остались. Изменилось ли управление нашей страной? Нет, не изменилось.

Самоуправная, бесконтрольная диктатура, попирающая даже свои собственные законы – осталась. Коммунистическая партия, карательные органы, концлагеря в стране остались. Изменились ли цели диктатуры? Нет, никак не изменились. Насильственное построение рабского коммунизма в нашей стране - первая цель осталась. Насильственное, путем войны распространение рабского коммунизма на весь мир - вторая цель осталась.

Следовательно, в результате смерти Сталина ни положение нашего народа, ни управление нашей страной, ни цели диктатуры не изменились. Сталин умер – сталинский режим остался. Сталинские последыши будут пытаться сохранить этот режим. Они не сделают никаких изменений, которые могли бы облегчить жизнь народа. Даже если бы они хотели. Они сейчас будут жестоко бороться между собой за место диктатора.

Они будут преследовать в этой борьбе свои интересы, а не интересы народа. Нанося удары друг другу, они будут прежде всего бить по народу. Кто же может изменить положение? Кто может после смерти Сталина похоронить еще и сталинский режим? Это может сделать только сам народ…»

«Посев», 7 марта 1953 г.

Семён Файбисович

Гадское величие: уж 70 лет как сдох, а нормальные люди до сих пор не нарадуются

Божена Рынска

Я не люблю шутку: помер тот, помрет и этот. Это такая же херня, Как «все, что не делается, все к лучшему».

Тот помер свой смертью, не наказанный за смерти миллионов, успев угробить кучу жизней. Я за то, чтобы помогать убийцам уходить досрочно.

Ну и, как мы видим, далеко не все, что делается, к лучшему.

Лейтмотив постов тех, кому 5 марта не было радостно — то, что хотя тиран умер, дело его живёт.

Юлия Ауг

5 марта 1861 года в России произошла отмена крепостного права.

Все чаще я в этом сомневаюсь.

5 марта 1953 года умер Сталин.

И в этом я тоже сомневаюсь.

Аркадий Дубнов

Находятся люди, справедливо считающие Россию загадочной страной. Известное дело, каждое утро тут просыпаешься, а за окном что- то новенькое. Но проходит 100 лет, и ничего не меняется. Загадка

Вот так и сегодня: уж 70 лет, как Сталин умер, а выглянешь в окошко, - тут он, с нами. Усы только сбрил.

Андрей Волна

Так и не смогли убежать мы от «великого прошлого».

Прошлое догнало, раздавило в кровь сотни тысяч украинцев. О России и не говорим. Её больше нет. Есть чудище, дракон, что изрыгает смерть.

[...]

Так и не смогли мы убежать от «великого прошлого».

Николай Травкин

5 марта 1953 г он ушёл, 70 лет минуло, а забыть сил нет…

Предложение прийти на сеновал для большой, но чистой любви она слышала много раз. Справедливости ради, первого то она сама позвала. В деревне одни опойки, да слюнтяи, заходи, грабь, кому ни лень. А про этого хоть и идёт слава лихого, хоть и заморский, но будет мужик в доме, какая-никакая, а защита. И кличат красиво — Рюрик.

С тех пор разных пережила, с кем-то маялась, исполняя обязаловку, а кого-то любила до самоизнеможения. И красавцы были и уроды, и богатыри и хилые телом, и умные и слабые головой от рождения. Но двоих до сих пор забыть не может! Чего только они с ней не вытворяли?! И смертным боем били, и с вилами по сараю за ней гонялись. Этих особенно любила. Одного так промеж себя и звала — Ванька Грозный, а второго — Иосифа — годовщину смерти сегодня отмечает.

Рука у ненаглядного начала сохнуть, а потом взял, да и помер. Уж как рыдала, как заходилась в горе она! И чтобы ни клеветали на него, не отцом, а сукою даже обзывали — не может забыть, не может из сердца выкинуть. Присядет в сараюшке полуразвалившемся своём у окошка, давит грудь подоконник, а она вспоминает, как и не было этих 70 лет, промелькнувших со дня его смерти: "Ах, какой был мужчина, мне бы снова такого".

А всё, чего желает женщина, как правило, сбывается… Россия, она же женского рода.

Василий Аленин

Кто помнит, когда умер Ленин? А когда расстреляли последнего царя Николая II и его семью? Когда был убит царь-реформатор Александр II? А когда и от чего умер его сын Александр III, знаменитые слова которого про единственных союзников России – армию и флот – так любят цитировать нынешние правители страны?



Мало кто назовет не то что точную дату, хотя бы год. И редко кто об этом вообще вспоминает. А смерть Сталина, особенно в «юбилейные» годы, до сих пор остается знаковым событием, вехой. Прошло 50, 60, 65, 70 лет…



Зловещая тень Сталина над страной 📸 исчезнет тогда, когда забудут про дату избавления от него – 5 марта. Когда в опросах он перестанет попадать в топ героев. Как в опросе ВЦИОМ-РБК в преддверии 30-летия распада СССР в конце 2021 года, где он замыкает тройку лидеров - Гагарин, Жуков, Сталин. Героем Сталина назвали 20%, среди самых молодых (18-24) почти четверть.



Характерно, что такое же число опрошенных считает антигероем (первое место!) Горбачева. В баттле тиран и тираноборец в России по-прежнему проигрывает тот, кто дал народу свободу. Она ему по-прежнему не нужна.



А как иначе, если Сталину официально открывают памятники, всерьез дискутирует о возвращении его имени Волгограду. Если ввергшего свой и чужой народы в несчастья очередного кремлевского автократа якобы поддерживают св. 80% граждан.

Борис Вишневский

Семьдесят лет назад умер Иосиф Сталин - кровавый диктатор, вдохновитель и организатор массовых убийств, преступник и садист, палач и каратель, лично подписывавший расстрельные списки и определявший лимиты на массовые аресты и расстрелы в каждом регионе Союза [...]

Дважды за эти семьдесят лет предпринимались попытки десталинизации: во время "оттепели" 50-х - 60-х годов прошлого века, и во время перестройки 80-х годов.

Но они так и не были доведены до конца. [...]

В свою очередь, дважды - в 70-е годы прошлого века, и в последние годы века нынешнего, - велась и ведется реабилитация Сталина.

Именно сталинское государство - где человек лишь пыль под ногами у властей, - нынешние правители видят своим образцом.



И вот уже в день 70-летия избавления от диктатора, государственное РИА "Новости", - устами одного из самых одиозных своих пропагандистов, - заявляет, что отречение от имени Сталина, мол, имеет «разрушительные последствия».

Поскольку нацелено на "раскол и поражение России", тогда как "Сталин должен работать на Россию, помогать нам в победе".



Это - издевательство и оскорбление памяти десятков миллионов жертв сталинских репрессий.

Иван Давыдов

РИА к юбилею радует колонкой:

«Самым популярным сравнением-уравнением сейчас являются "Сталин — Гитлер" и "Сталин — Путин". Первое использует Запад и наши космополиты с ярыми антисоветчиками: исчадие ада, убийца, виновник войны, захвативший пол-Европы. Второе популярно и на Западе, и у нас, но если наши противники используют его как продолжение уподобления Гитлеру, чтобы в итоге получить "Путин — Гитлер", то у нас в стране сравнение со Сталиным идет как комплимент Путину или упрек в том, что он еще "недостаточно Сталин". Как и в любой войне смыслов, реальный Сталин тут не слишком важен — важен образ и миф.

То есть получается, что между собой бьются два Сталина: с нашей стороны — это победитель, строитель мощной справедливой державы и нового миропорядка, а с западной — тиран собственного народа и угнетатель народов Европы. И от того, какой Сталин победит, зависит не только судьба России, но и будущее Европы и остального мира. Почему же он так значим? И почему Россия не может отказаться от Сталина, хотя бы в этой битве мифов?»

Понятно, что для нынешней России воссоздание персонального культа людоеда – вопрос времени. Впрочем, оно давно идет, но пока все-таки не без некоторой стыдливости.

Николай Эппле

Сегодня 70 лет со дня смерти Сталина, "день чейна-стокса".

"Когда главный по сути праздник освобождения и надежды в истории страны, помимо дня победы - это день естественной смерти спокойно дожившего до преклонных лет губителя собственного народа - это довольно убийственная характеристика, прежде всего, самого этого народа. И то, что аргумент "помрет и этот" оказывается едва ли не самым конструктивным сценарием сегодня - важное свидетельство того, насколько мало все изменилось в главном". Это я писал в 2016 году.



Сейчас кое-что изменилось. Один из важных уроков украинской войны для России и российского общества состоит в том, что тирану и диктатору, который выглядит всесильным и непоколебимым, может сопротивляться народ соседней страны, в недавнем прошлом вполне такой же, как россияне, "советский народ" - и сопротивляться успешно, так что диктатор оказывается слабым и жалким.



Другое дело, что собственному диктатору сопротивляться всегда сложнее, несопоставимо сложнее, чем чужому. И тут вывод остается невеселым. Пока граждане России сами не сбросят с себя морок, не встретятся со своим диктатором в открытом противостоянии и не освободятся от него собственным усилием, они обречены пассивно наблюдать за тем, как тираны сменяют друг друга в силу естественных органических причин, но эта смена не будет приближать свободу, не будет превращать граждан России из жертв и наблюдателей за собственной участью, в ее хозяев.

Украинцы в этом году на юбилей смерти Сталина внимания вообще не обратили. Что бы они думали по этому поводу, если бы у них было на это время, можно предположить по посту Аркадия Бабченко.

Украинская часть ленты: воюем, нужны дроны туда, автiвки сюда, мы их щемим там, они нас щемят тут, сто пятьдесят тысяч уже зарыли и ещё пять раз по столько же зароем, бавовна в Тупсе, рейд по тылам в Брянске, дрон на радаре А-50 в Беларуси, пожар в Коломне, и даже минетчица выкладывает орден за содействие разведке.

Руссолиберальная часть ленты: постит фотки мертвого Сталина, со смиренно скрещенными ручками шепотом радуется на кухне: помер тот, помрет и этот.

Ленты не пересекаются вообще.

Два совершенно разных мира.



Если б я по профессиональной необходимости не был подписан на русских либералов, я б уже в жизни не помнил бы, что сегодня помер Сталин.

Да пох@ю, когда он там помер. Вообще насрать.

Нам бы этого убить.



Тот помер в возрасте семидесяти четырех лет. От старости. В своем собственном кабинете, в своем собственном Кремле, в своем собственном городе, в своей собственной империи.

Своей смертью, безнаказанным, кумиром сотен миллионов.

До сих пор пол-страны его портреты на палках таскает.



Этот тоже помрет. В собственной постели. В окружении семьи. В собственном дворце. В собственной империи. Положив вас, ну, сотнями тысяч уже точно.



И то, что он помрет что-нибудь там в районе девяноста лет миллиардером и абсолютным монархом, а его портреты ваши внуки потом будут изучать в учебниках истории наравне с «великими» Петром Первым, Иваном Грозным, Иосифом Сталиным - вот вообще них#я ни разу для него не трагедия. Вот, вообще ни разу не поражение.

Это будет полная и абсолютная победа.



И вы еще десятилетиями так и будете подыхать на стройках военных заводов Индигирки, в прошловековых шенелях на полях Угледара, получать бутылки шампанского в задницу и раз в год, отогревая отмороженные кайлом руки чуть теплым от дистрофии дыханием, с злорадной усмешкой, шепотом, чтобы, не дай бог кто не услышал, или в эмиграции, уже, казалось бы, став свободными, но всё равно налепливая себе на лоб клеймо ЭТОТ ТЕКСТ ПОСТ СОЗДАН НАПИСАН ЛИЦОМ ЖОПОЙ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА раз в год шептать друг другу: помер, помер тот-то, помер!!!