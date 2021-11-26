Руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проведёт в пятницу эскстренное совещание в связи с обнаружением на юге Африки нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает опасения у специалистов.

Ожидается, что по итогам встречи может быть принято решение включить этот штамм в список вариаций коронавируса, вызывающих "интерес" или "озабоченность". Ряд специалистов на основе уже имеющейся информации считают, что штамм B.1.1.529 может быть опаснее всех других ранее идентифицированных штаммов, включая "дельту" - в связи с множеством мутаций. Они, как полагают учёные, могут позволять вирусу быстрее распространяться и избегать иммунного ответа. Есть опасения, что этот штамм преодолевает защиту, которую создают существующие вакцины.

Великобритания в связи с сообщениями о новом штамме уже прервала авиасообщение с Южно-Африканской республикой, а такжде граничащих с ней странами. Такие же меры приняли Сингапур и Израиль. На европейских биржах в пятницу отмечено падение котировок.

Пока подтверждены сотни случаев заражения новым штаммом в ЮАР, Ботсване, а также в Гонконге - у путешественника, прибывшего из Африки. Специалисты отмечают, что в ряде районов новый штамм вытеснил широко распространённую "дельту" буквально в течение нескольких дней.

В ВОЗ подчёркивают, что пока о новом штамме мало данных, чтобы говорить с уверенностью, что он распространяется быстрее существующих вариаций коронавируса, что он "обходит" действие вакцин или что приводит к более тяжёлому течению болезни.

Сообщения о новом штамме поступают на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса в большинстве стран Европы. Некоторые из них ввели локдаун или другие жёсткие меры с целью снижения числа контактов между людьми. Во многих странах, включая Германию, едва ли не ежедневно достигаются новые максимальные показатели по числу заражённых за сутки. Число смертей, однако, в целом остаётся ниже, чем прошлой осенью и зимой.

В России в последние дни, по официальным данным, число новых случаев заражения несколько снижается, число смертей остаётся стабильным - более 1200 за сутки. В ряде регионов действуют ограничения, связанные с посещением общественных мест для непривитых или непереболевших. Власти обсуждают возможность введения QR-кодов по всей стране.