На юге Москвы проходят массовые задержания мигрантов после драки

Полиция проводит массовые задержания мигрантов для проверки документов на юге Москвы. Это происходит после того, как было возбуждено уголовное дело по факту нападения четырёх человек на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки в отдалённом районе города.

Что стало поводом для начала конфликта — не известно. Прокуратура опубликовала начало конфликтной ситуации. Некоторые СМИ называют четверых нападавших выходцами с Кавказа хотя определить это по видео не представляется возможным, отмечает редакция Кавказ.Реалии.

На видео с камеры наблюдения видно, как четверо мужчин переходят дорогу, а навстречу им идут двое мужчин, один из которых с ребёнком. Через несколько секунд четверо разворачиваются и начинают бежать за ними. Мужчина без ребенка убегает.

По данным издания "Ридовка" в районе происшедшего планировалась массовая драка местных жителей с представителями напавшей на мужчину стороны. Из-за этого в Новые Ватутинки прибыли автозаки, утверждает издание. Потом они уехали.

Очевидцы сообщают, что полиция проверяла в основном мигрантов из стран Центральной Азии. По факту действий группы лиц в Новой Москве возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. При отягчающих обстоятельствах наказание по ней может достигать пяти лет в колонии.