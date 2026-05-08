На юге России 13 аэропортов приостановили работу

Минтранс России заявил, что из-за попадания беспилотников в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону в ночь на 8 мая приостановили работу 13 аэропортов на юге страны.

"Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на юге России, временно скорректирована из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России", – говорится в сообщении.

Украинские беспилотники в ночь на 8 мая атаковали Ростов-на-Дону. В Киеве, однако, не подтверждали, что одной из целей было здание аэронавигации, независимых подтверждений того, что оно пострадало, пока также нет.

Приостановлена работа аэропортов в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и Элисте.

В ведомстве отметили, что "корректируются технологии управления воздушным движением и расписание рейсов".

ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России пишет, что в южных аэропортах задержано и отменено более 80 рейсов, в ожидании вылета находится не менее 14 тысяч пассажиров. По данным Mash, задерживаются 184 авиарейса, отменены – 26.

В Минтрансе впоследствии заявили, что "в ближайшее время будет принято решение о сроках возобновления рейсов в направлении Юга страны с сокращенной частотой полетов". Авиаперевозчикам также поручено задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов.

Паблик "ЕЖ" со ссылкой на уведомление NOTAM ("извещение лётному составу") пишет о том, что "до 23:59 11 мая небо над югом России будет закрыто для использования гражданскими бортами". По данным сайта Flightradar, единичные самолёты около полудня 8 мая всё же находились в этом пространстве - в частности самолёт "Аэрофлота" из Казани в Шарм-эш-Шейх и самолёт из Еревана в Москву.

В московском аэропорту Внуково также были приостановлены полёты. Задержаны или отменены более 50 рейсов, некоторые, как пишут "Осторожно, новости", не могут вылететь уже более суток.

Несколько регионов России, в том числе Ростовская область, в ночь на 8 мая подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Помимо Ростовской, под удар попали в частности Ярославская область, Пермский край и Чечня, а также аннексированный Крым и приграничные регионы. Власти Украины заявили, что действуют зеркально - в ответ на действия России, и отметили, что российские военные на фронте не соблюдают ими же самими объявленное перемирие.