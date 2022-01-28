На юге США изъяли из школьной программы комикс "Маус"о Холокосте

Школьный совет округа Макминн в штате Теннесси на юге США единогласно решил исключить из программы подведомственных ему школ роман в комиксах "Маус", посвящённый Холокосту. Члены совета посчитали, что изображения обнаженных мышей и грубая лексика в диалогах не подходят для школьников 13-14 лет, передаёт CNBS.

Во время заседания директор школы Ли Паркинсон предложил отредактировать издание комикса, исключив вызвавшие вопросы восемь бранных слов и один рисунок. Однако другие члены совета не согласились с ним, указав, что в книге изображаются убийства детей.

Автор романа Арт Шпигельман назвал решение школьного совета "оруэллианским" и предположил, что учителей волновали не "какие-то мягкие ругательства", а тема книги о массовых убийствах евреев нацистами во время Второй мировой войны.

В романе рассказано, как родители Арта Шпигельмана смогли остаться в живых в лагере Освенцим. Люди в нём изображены в виде животных: евреи — в образе мышей, немцы — кошек, поляки — свиней, американцы — собак. Это единственный комикс, удостоенный Пулитцеровской премии.

В 2015 году "Московский дом книги" изъял "Маус" из продажи из-за свастики на обложке.