На Забайкальской железной дороге сошли с рельсов 14 грузовых вагонов

На Забайкальской железной дороге на перегоне Алеур-Бушулей сошли с рельсов 14 вагонов грузового поезда. По информации РЖД, повреждения получили соседние пути. Остановлены пассажирские поезда, следовавшие по маршруту Москва — Владивосток и Чита — Благовещенск.

Пострадавших и угрозы экологии нет, говорится в сообщении РЖД в телеграме.

Первоначально говорилось, что с рельсов сошли 27 вагонов.

Причины случившегося пока неизвестны.

В России после её нападения на Украину регулярно сообщается об инцидентах на железных дорогах. В ноябре "Медиазона", подсчитала, что с начала войны заведено около 150 дел о диверсиях. За полгода число обвиняемых выросло вдвое. Треть из них – несовершеннолетние.

Особенно быстро количество дел стало расти после включения в уголовный кодекс новых статей за диверсионную деятельность. Максимальное наказание по ним – пожизненное лишение свободы.

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