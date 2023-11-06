На заключённого Илью Яшина составят протокол по закону об "иноагентах"

На политика Илью Яшина, находящегося в СИЗО в Москве, власти собираются составить протокол из-за отсутствия маркировки так называемого иностранного агента у публикаций в его телеграм-канале. Об этом пишет "Медуза", которая ознакомилась с материалами административного дела. Сообщение об этом опубликовано также в телеграм-канале Яшина от его имени.

Илья Яшин был арестован в июле 2022 года и осуждён на 8 с половиной лет колонии по статье о так называемых фейках про российскую армию. Как указывает управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу, публикации в его телеграм-канале не маркируются в соответствии с законом об "иностранных агентах". Конкретно речь идёт о шести публикациях. Как пишет Яшин, "что характерно – почти все они касаются Путина".

В ответе ФСИН на запрос Роскомнадзора говорится, что, хотя у политика и не было доступа в интернет в СИЗО, чтобы писать что-то в соцсетях, он мог "организовать процесс распространения информации через третьих лиц". Сообщается, что протокол будет составлен непосредственно в СИЗО 8 ноября. "Следующим шагом, судя по всему, станет возбуждение против меня нового уголовного дела", - пишет Яшин. По статье Уголовного кодекса "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах" за повторное нарушение обязанностей, в том числе и отсутствие маркировки, может грозить лишение свободы сроком до двух лет.

В своём комментарии Яшин, признанный правозащитниками политзаключённым, называет закон об "иноагентах" фашистским и отмечает, что "российская власть заставляет несогласных с ее действиями людей клеймить самих себя иноагентами под угрозой тюрьмы". Яшин пишет, что отказывается признавать себя "иноагентом" и не собирается себя "клеймить", поскольку "верен России и даже за решеткой остаюсь её патриотом". Яшин подчеркнул, что понимает, что ему может грозить за отказ выполнять требования.

"Иностранным агентом" Яшина объявили вскоре после его ареста летом 2022 года. По действующему законодательству, для признания человека иноагентом не обязательно даже получать иностранное финансирование.

На днях Яшин выразил солидарность с журналисткой Татаро-башкирской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода Алсу Курмашевой, арестованной в Казани по уголовному делу об "иноагентах". Курмашеву обвиняют в том, что она добровольно не направила властям ходатайство о включении себя в реестр "иноагентов" - это первое подобное дело в России в отношении журналиста.