На Западе критикуют давление властей России на независимые СМИ

Правительства 18 стран, входящих в Коалицию за свободу СМИ, в том числе США и Украина, подписали в четверг совместное заявление в защиту свободы прессы в России. Текст заявления публикуется 29 октября на сайте Госдепартамента США. В совместном заявлении подчёркивается, что требования России к маркировке сообщений, публикуемых так называемыми иноагентами, свидетельствуют о попытках сделать независимую журналистику всё менее доступной для россиян. На это обращает внимание "Голос Америки".

Десятки журналистов и СМИ включены в последние четыре месяца в реестр "иноагентов". По словам авторов заявления, российские власти обвинили медийную корпорацию Радио Свободная Европа/Радио Свобода в более чем 600 нарушениях и наложили на неё штрафы на общую сумму в 4,4 млн долларов. Российские власти также выслали из страны корреспондента британской медиакомпании ВВС Сару Рейнсфорд.