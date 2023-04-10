На Западном берегу тысячи солдат и полицейских охраняли марш протеста

Тысячи израильтян приняли участие в марше протеста по направлению к бывшему еврейскому поселению Эвьятар (Западный берег Иордана). В шествии участвовали семь министров кабинета и депутаты Кнессета. Израильские СМИ считают марш отражением курса действующего израильского правительства, которое называют "самым правым в истории", информирует "Евроньюс" и другие западные СМИ.

Участников акции на всём протяжении маршрута находились под охраной тысяч солдат и полицейских. Два года назад форпост еврейских поселений был признан незаконным и расселён. Участники протестов настаивают на его легализации и возвращении поселенцев.

Ситуация накалилась после конфликта, вспыхнувшего на прошлой неделе на Храмовой горе. Тогда израильская полиция штурмовала мечеть Аль-Акса. Десятки человек пострадали, сотни были задержаны.

В понедельник израильские солдаты застрелили палестинского подростка во время операции в Иерихоне.

Израильские правоохранительные органы объяснили свои действия тем, что необходимо было обеспечить безопасность мусульман и иудеев в те дни, когда обе общины отмечают религиозные праздники.