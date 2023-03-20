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На запись встречи Путина с жителями Мариуполя попал выкрик: "Это всё напоказ!"

На видео поездки президента России Владимира Путина в Мариуполь на контролируемой Россией части Украины можно услышать выкрик "Это все неправда! Это все напоказ!" Предположительно, он прозвучал во время встречи Путина с жителями города.

Этот момент попал на видеозапись пресс-службы Кремля и на видео, распространённом российскими государственным агентством РИА "Новости". На кадрах видно, что когда раздаётся крик, сопровождающие Путина оборачиваются и делают знаки руками.

Пресс-служба Кремля утверждает, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолете. Его сопровождал заместитель председателя российского правительства Марат Хуснуллин. Издание "Верстка" идентифицировало на этом видео построенный в Мариуполе жилой комплекс и реального жителя города.

Кремль возможный инцидент не комментировал. Некоторые российские каналы давали этот момент в записи без звука.

  • Российская армия заняла Мариуполь в мае 2022 года после кровопролитных боев и продолжительной блокады. Город был почти полностью разрушен артиллерийскими обстрелами. По оценке ООН, там были уничтожены или повреждены до 90 процента многоэтажных жилых домов и около 60 процента частных домов. Даже по официальной российской оценке население сократилось в 2,5 раза — с 450 до 170 тысяч человек.

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