На видео поездки президента России Владимира Путина в Мариуполь на контролируемой Россией части Украины можно услышать выкрик "Это все неправда! Это все напоказ!" Предположительно, он прозвучал во время встречи Путина с жителями города.

Этот момент попал на видеозапись пресс-службы Кремля и на видео, распространённом российскими государственным агентством РИА "Новости". На кадрах видно, что когда раздаётся крик, сопровождающие Путина оборачиваются и делают знаки руками.

Пресс-служба Кремля утверждает, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолете. Его сопровождал заместитель председателя российского правительства Марат Хуснуллин. Издание "Верстка" идентифицировало на этом видео построенный в Мариуполе жилой комплекс и реального жителя города.

Кремль возможный инцидент не комментировал. Некоторые российские каналы давали этот момент в записи без звука.