Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

На заводе в Севастополе перевернулся плавучий кран

Перевернувшийся плавкран в Севастополе, 27 октября 2025 года
Перевернувшийся плавкран в Севастополе, 27 октября 2025 года
Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Два человека погибли, 20 получили травмы в результате опрокидывания плавучего крана на Севастопольском морском заводе. Создана комиссия по расследованию случившегося, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на российские власти города.

Катастрофа произошла днём в понедельник между 15:30 и 15:45 в Южной бухте, передаёт "Форпост". По данным издания, перевернулся строящийся с 2018 года 700-тонный кран "Григорий Просянкин". Его должны были разрезать и вывезти в Северодвинск.

Причины случившегося не называются. Возбуждено уголовное дело. "Григорий Просянкин" с грузоподъёмностью 700 тонн предназначен для выполнения всех видов судостроительных и грузоподъемных работ. Кран должен был быть достроен ещё в 2020 году. В 2023 "Форпост" сообщал, что кран будет достроен на заказавшем его "Севмаше".

Санкции США против России
Embed
Санкции США против России

No media source currently available

0:00 0:21:09 0:00

Санкции США против России

Ключевая ставка ЦБ


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG