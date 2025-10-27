На заводе в Севастополе перевернулся плавучий кран

Два человека погибли, 20 получили травмы в результате опрокидывания плавучего крана на Севастопольском морском заводе. Создана комиссия по расследованию случившегося, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на российские власти города.

Катастрофа произошла днём в понедельник между 15:30 и 15:45 в Южной бухте, передаёт "Форпост". По данным издания, перевернулся строящийся с 2018 года 700-тонный кран "Григорий Просянкин". Его должны были разрезать и вывезти в Северодвинск.

Причины случившегося не называются. Возбуждено уголовное дело. "Григорий Просянкин" с грузоподъёмностью 700 тонн предназначен для выполнения всех видов судостроительных и грузоподъемных работ. Кран должен был быть достроен ещё в 2020 году. В 2023 "Форпост" сообщал, что кран будет достроен на заказавшем его "Севмаше".