На архипелаге Земля Франца-Иосифа растаял полуостров

На архипелаге Земля Франца-Иосифа практически полностью растаял полуостров. Об этом сообщает пресс-служба национального парка "Русская Арктика".

Во время рейда вокруг острова Ева-Лив специалисты обнаружили, что находящийся на нём полуостров, заканчивающийся мысом Месяцева, почти полностью растаял. Посередине мыса образовался пролив шириной три километра.

Оставшаяся часть от мыса представляет собой кусок ледника, который стоит на отмели. По словам сотрудников национального парка, специалисты заметили таяние ледника еще в 2017 году, но доказательства удалось получить только спустя четыре года.

Исследователи называют самой серьезной проблемой Арктики глобальное изменение климата, которое приводит к исчезновению морского льда. Температура в российской части Арктики уже повысилась по меньшей мере вдвое, и это имеет серьезные последствия.

Из-за изменения климата страдают животные, обитающие в Арктике. Ученый Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН Светлана Артемьева рассказывала, что исследователи изучали состояние белых медведей на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Эксперты пришли к выводу, что хищник уже страдает из-за изменения климата и дальше ему будет только хуже.