В столице Аргентины Буэнос-Айресе произошло нападение на жену российского экономиста Максима Миронова, бывшего соавтором экономического блока предвыборной программы Алексея Навального на выборах президента 2018 года.

Неизвестный мужчина подошёл к Александре Петрачковой сзади, когда она гуляла с десятимесячным сыном, ударил по лицу и произнёс по-английски: "Держись подальше от России". Супруги обратились в полицию.

По словам Миронова, его жена не получила серьёзных травм. "Нападающий ударил не сильно. Цель была не нанести ей какое-то увечье, а скорее показать, что они близко от моей семьи и при желании могут сделать всё, что захотят", - рассказал экономист. Произошедшее он связал с тем, что освещает способы обхода западных санкций, которые используют российские власти.

За день до этого Миронов рассказал, что неизвестный мужчина позвонил ему в квартиру и сказал то же самое: "Держись подальше от России и российской политики".