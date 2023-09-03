В столице Аргентины Буэнос-Айресе произошло нападение на жену российского экономиста Максима Миронова, бывшего соавтором экономического блока предвыборной программы Алексея Навального на выборах президента 2018 года.
Неизвестный мужчина подошёл к Александре Петрачковой сзади, когда она гуляла с десятимесячным сыном, ударил по лицу и произнёс по-английски: "Держись подальше от России". Супруги обратились в полицию.
По словам Миронова, его жена не получила серьёзных травм. "Нападающий ударил не сильно. Цель была не нанести ей какое-то увечье, а скорее показать, что они близко от моей семьи и при желании могут сделать всё, что захотят", - рассказал экономист. Произошедшее он связал с тем, что освещает способы обхода западных санкций, которые используют российские власти.
За день до этого Миронов рассказал, что неизвестный мужчина позвонил ему в квартиру и сказал то же самое: "Держись подальше от России и российской политики".
- Максим Миронов - выпускник экономического факультета Новосибирского государственного университета. В 2003-м году он закончил магистратуру Высшей школы экономики, а в 2008-м получил степень доктора философии в Graduate School of Business Чикагского университета. Сейчас Миронов является профессором экономики в бизнес школе IE Business School. Также он активно ведёт несколько блогов в соцсетях, в которых высказывается в поддержу российской оппозиции.
Форум