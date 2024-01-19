В Саратовской области – первый в РФ протокол из-за радужного флага

На жительницу Саратовской области составили протокол о демонстрации символики экстремистской организации за опубликованное в соцсетях фото с радужными флагами. Это первое подобное дело в России, утверждает правозащитный проект "Первый отдел".
Фотографию с радужными флагами в инстаграме нашёл оперативник Центра по противодействию экстремизму (Центра "Э"). Согласно административному протоколу, жительница Саратовской области совершила правонарушение за месяц до вступления в силу решения Верховного суда о признании экстремистским несуществующего "международного движения ЛГБТ". Ей грозит штраф до двух тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. При повторном нарушении ее могут привлечь к уголовной ответственности с лишением свободы на срок до четырех лет.
В комментарии саратовскому изданию "Свободные новости" юрист Максим Оленичев отметил, что благодаря этому делу правозащитникам удалось получить текст решения Верховного суда России о признании несуществующего "международного общественного движения ЛГБТ" экстремистской организацией и о запрете его деятельности в России.
"Медиазона" ознакомилась с документом и приводит выдержки из него. Ниже следуют цитаты из постановления Верховного суда, сохранена орфография оригинала.
Как следует из представленных Минюстом документов и установлено материалами дела, с 1984 года на территории Российской Федерации действует международное общественное движение ЛГБТ (лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей). Оно возникло в США в 60-х годах ХХ века как часть политики ограничения рождаемости, предлагающей поощрение нетрадиционных семейных отношений.
Появление в Российской Федерации сторонников и последователей Движения обусловлены внешнеполитическим воздействием, цель которого — устранение морального осуждения и закрепление идеологии Движения на государственном уровне.
Движение не имеет на территории Российской Федерации регистрации и единой структуры, состоит из различных незарегистрированных организаций, в том числе международных неправительственных организаций, сообществ, групп, включающих лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, а также отдельных активистов и участников, не являющихся таковыми, но осуществляющих свою деятельность в интересах Движения.
Международное общественное движение ЛГБТ по своей сути является деструктивным идеологическим механизмом воздействия на граждан, в том числе несовершеннолетних, угрожает демографической ситуации в стране, способствует созданию условий для саморазрушения общества.
Согласно заключению экспертов Нижегородской академии Министерства внутренних дел Российской Федерации Движение оказывает негативное влияние на различные группы населения, включая детей и подростков. Демонстративно-агрессивный, навязчивый характер пропаганды ЛГБТ-идеологии, провокационный по своему содержанию и смысловой направленности, по существу является идейно-ценностной экспансией и противоречит традиционным российским духовно-нравственным и семейным ценностям.
К одной из основных целей деструктивной идеологии Движения относится необходимость изменения в сознании людей представления о религиозном восприятии ЛГБТ-отношений. Под воздействием идеологии Движения происходит изменение толкования Библии.
Материалами дела установлено, что Движение и сообщество сторонников ЛГБТ радикальны в своих взглядах и проявлениях, которые основаны на ненависти к традициям, религии, тысячелетней культуре и их носителям.
Суд считает заслуживающими внимания доводы Министерства юстиции Российской Федерации о том, что масштабы распространения Движения и его организованность, а также то, что его деятельность координируется с территории иностранных государств, создают угрозу использования антироссийскими силами многочисленных участников Движения для вмешательства во внутренние дела Российской Федерации и дестабилизации общественно-политической ситуации и национальной безопасности Российской Федерации.
- Верховный суд России признал "экстремистской организацией" несуществующее "международное общественное движение ЛГБТ" и запретил его деятельность на территории России 30 ноября 2023 года. Иск в суд подал Минюст России, который посчитал, что в деятельности "движения" выявлены "различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни".
- Признание организации экстремистской означает среди прочего запрет на демонстрацию её символики, а любая неотрицательная оценка может трактоваться как оправдание экстремизма или призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
- Представители ЛГБТ-сообщества и правозащитники ранее выражали опасения, что признание несуществующего движения экстремистским фактически поставит всех людей ЛГБТК+ в России под угрозу административного или уголовного преследования.
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