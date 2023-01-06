На жителя Казани составили три протокола о дискредитации армии

В Казани полиция составила три протокола о дискредитации армии на местного жителя Александра Фомичёва. Поводом для этого стали антивоенные пикеты и комментарий в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает правозащитный проект "Сетевые свободы".

Фомичёва задержали 3 января с плакатом "Я, Мы за мир". полиция составила на него протокол, в котором указано, что своими действиями казанец "подрывал авторитет вооруженных сил и доверие к ним". 5 января Фомичёв снова вышел на пикет с плакатом "Войну объявляют старики, а умирают молодые". В пятницу его задержали и составили два протокола о дискредитации армии - один за пикет, а другой на некий комментарий в социальной сети "ВКонтакте".

Супруга Фомичёва сообщила, что в день задержания в квартиру к его 83-летней бабушке с инвалидностью первой группы пытались войти полицейские. По её словам, они "сильно напугали" пожилую женщину. Сообщается, что на Фомичёва и его супругу также составили протоколы о неповиновении полицейским. Из отдела полиции их не отпустили.