На жителя Нижнего Новгорода завели уголовное дело за антивоенный плакат 

В Нижнем Новгороде следственные органы возбудили против местного жителя Андрея Сорокина уголовное дело о "недостоверной информации о российской армии".

По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", Сорокин является активистом нижегородского отделения партии "Яблоко", ранее против него возбуждали административное дело о "дискредитации" вооруженных сил РФ.

Новое обвинение против активиста связано с антивоенным плакатом, который он наклеил на заднее стекло своего автомобиля. О содержании плаката не сообщается - известно лишь, что у Сорокина провели обыск, в ходе которого изъяли несколько постеров с "аналогичными надписями", после чего задержали. Суд уже назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Статьи о дискредитации вооруженных сил РФ и распространении "фейков" о российской армии включили в Уголовный кодекс в марте. Таким образом власти отреагировали на протесты против военной агрессии России в отношении Украины. Нарушителям новых законов при отягчающих обстоятельствах может грозить до 15 лет лишения свободы.

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