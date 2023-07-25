На жителя Омска завели уголовное дело за слова о "фекалиях Путина"

В отношении 17-летнего жителя Омска возбудили уголовное дело об оправдании терроризма за комментарий под постом об атаке беспилотников на Кремль в мае этого года. "Слава Украине. Работайте, братья. Путин там уже, наверное пятнадцать чемоданов для фекалий приготовил", - написал он. Ему грозит до семи лет колонии, сообщает Сибирь.Реалии.
Подросток оставил комментарий в городском паблике во "ВКонтакте". По данным "Астра", полиция посчитала высказывания школьника "побуждением в форме призыва в адрес ВСУ к запускам беспилотных устройств на территории Кремля, а также оправданием идеологии терроризма".
9 июня 2022 года издание Paris Match опубликовало расследование о том, как следят за безопасностью и здоровьем президента России Владимира Путина. По данным издания, мочу и кал Путина в заграничных поездках собирают сотрудники ФСО, помещают экскременты в специально предназначенные для этой цели пакеты и доставляют в Россию в специальном чемодане.
Как писали журналисты, такая практика существует как минимум с 2019 года. Так приближённые к президенту, вероятно, пытаются скрыть информацию о состоянии здоровья Путина.
- Последний раз беспилотники атаковали два нежилых здания в Москве около 4 утра 24 июля. 4 июля атаке беспилотников подверглись Новая Москва, Московская и Калужская области. 21 июня три беспилотника были сбиты в Новой Москве и Подмосковье, два из них в районе дислокации Таманской дивизии. Утром 30 мая был нанесён удар беспилотниками по жилым районам Москвы. Из трёх долетевших до российской столицы беспилотников взорвался один. Один из атаковавших город дронов, предположительно, упал неподалёку от резиденции Путина в Ново-Огарёве в Подмосковье. Украина официально не заявляла, что именно она запускала дроны.
- Атаки беспилотников российские власти расследуют по статье о теракте.