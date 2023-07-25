На жителя Омска завели уголовное дело за слова о "фекалиях Путина"

В отношении 17-летнего жителя Омска возбудили уголовное дело об оправдании терроризма за комментарий под постом об атаке беспилотников на Кремль в мае этого года. "Слава Украине. Работайте, братья. Путин там уже, наверное пятнадцать чемоданов для фекалий приготовил", - написал он. Ему грозит до семи лет колонии, сообщает Сибирь.Реалии.

Подросток оставил комментарий в городском паблике во "ВКонтакте". По данным "Астра", полиция посчитала высказывания школьника "побуждением в форме призыва в адрес ВСУ к запускам беспилотных устройств на территории Кремля, а также оправданием идеологии терроризма".

9 июня 2022 года издание Paris Match опубликовало расследование о том, как следят за безопасностью и здоровьем президента России Владимира Путина. По данным издания, мочу и кал Путина в заграничных поездках собирают сотрудники ФСО, помещают экскременты в специально предназначенные для этой цели пакеты и доставляют в Россию в специальном чемодане.

Как писали журналисты, такая практика существует как минимум с 2019 года. Так приближённые к президенту, вероятно, пытаются скрыть информацию о состоянии здоровья Путина.