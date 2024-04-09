На журналиста "Медузы" Дмитрия Кузнеца составили протокол по статье об участии в деятельности "нежелательной организации". Материалы административного дела поступили в Никулинский районный суд Москвы, сообщает "Медиазона".

Суд зарегистрировал материалы 8 апреля, заседание по делу пока не назначено.

В январе 2023 года Генпрокуратура России признала юридическое лицо издания "Медуза" в Латвии – SIA 'Medusa Project' "нежелательной организацией". Статус означает, что сотрудничество с изданием может стать в России поводом для уголовного преследования.

Объясняя причины внесения редакции в список, Генпрокуратура воспользовалась традиционной в таких случаях формулировкой, заявив, что юрлицо издания "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".