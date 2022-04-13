На журналиста Сергея Ерженкова завели уголовное дело о вандализме

В отношении режиссёра-документалиста и журналиста Сергея Ерженкова возбуждено уголовное дело о вандализме из-за надписи "Путин, уходи" на памятнике Ленину в городе Касимове, которую он сделал вместе со своим другом. Ему может грозить до трёх лет лишения свободы. Журналист рассказал, что узнал о возбуждении дела из телеграм-каналов и официального обвинения ему не предъявлено.

"В этом деле нет потерпевших. При этом 10 фсбшников меня задерживали, 15 - пытались провести обыск по месту жительства", - пишет Ерженков. Журналист утверждает, что своей акцией хотел обратить внимание на удручающее состояние памятников в Касимове. По словам Ерженкова, город не безразличен ему, потому что там жили его родители, и он часто проводит там отпуск. Уголовное дело в отношении себя журналист считает "попыткой давления".

Заявление Ерженкова опубликовала в своём телеграм-канале Ксения Собчак, в чьей команде он работает продюсером. "В ходе акции на постамент памятника была нанесена сакральная фраза - в надежде, что она сработает как фамилия Навального на неубранном сугробе - привлечёт внимание и решит вопрос удручающего состояния касимовских памятников. Фраза, как пишут пригожинские каналы, "дискредитирующая власть". Нанесена водоэмульсионной краской, которая легко стирается. Увы, надпись, которую можно было смыть тряпкой с водой, была закрашена коммунальщиками чёрной масляной краской. Вот где жест истинного вандализма." - говорится в сообщении.