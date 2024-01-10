На экс-журналистку "Важных историй" заведено уголовное дело о "фейках"

Против журналистки Екатерины Фоминой возбуждено уголовное дело о распространении так называемых фейков о российской армии. Накануне эта информация появилась в ряде телеграм-каналов, однако сама Фомина заявляла, что о возбуждении дела её никто не уведомлял. Теперь информацию подтвердило государственное информационное агентство ТАСС.

Сообщается, что дело связано с расследованием Екатерины Фоминой, которое было опубликовано в августе 2022 года в издании "Важные истории". В нём российский военный Даниил Фролкин, участвовавший во вторжении в Украину, признался в убийствах мирных жителей и мародёрствах в Киевской области. Фролкин также назвал имена командиров, отдававших приказы о расстреле мирных жителей.

После выхода материала военный, который находился в России, был арестован, а затем приговорён российским судом к 5,5 годам лишения свободы условно – его признали виновным в "распространении заведомо ложной информации о российской армии из корыстных побуждений".